Trump prijeti carinama svakoj zemlji koja opskrbljuje Kubu naftom

"Nalog ovlašćuje državnog tajnika i tajnika za trgovinu da poduzmu sve potrebne radnje, uključujući izdavanje pravila i smjernica, za provedbu tarifnog sustava i povezanih mjera. Predsjednik može izmijeniti Uredbu ako Kuba ili pogođene zemlje poduzmu značajne korake kako bi se suočile s prijetnjom ili uskladile s ciljevima američke nacionalne sigurnosti i vanjske politike," dodaje se.