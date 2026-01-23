Trump se predomislio i povukao poziv Kanadi za priključenje Odboru za mir

Osnivanje odbora odobreno je rezolucijom Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih Naroda u okviru Trumpovog mirovnog plana za Gazu, a glasnogovornik UN‑a Rolando Gomez rekao je u četvrtak da će UN‑ov odnos s Odborom za mir biti ograničen samo na taj kontekst.