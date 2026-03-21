Udarac za Pentagon: Sud mu poništio odluku

Pentagon je u listopadu objavio zahtjev novinarima da više ne traže ili objavljuju određene informacije bez izričitog dopuštenja, prijeteći im oduzimanjem akreditacije ako to odbiju, prenosi agencija France Presse. Te promjene, odobrene od ministra Petea Hegsetha, navode da se novinari mogu smatrati sigurnosnim rizikom ako potaknu vojno osoblje na otkrivanje klasificiranih, a u nekim slučajevima i neklasificiranih informacija.