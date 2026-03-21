Udarac za Pentagon: Sud mu poništio odluku

Američki federalni sud u petak je poništio odluku Pentagona da onemogući pristup određenim novinarima, podržavši time tužbu New York Timesa koji je tvrdio da je riječ o neustavnom činu.
Oglas
Njujorški medij u prosincu je podnio tužbu tvrdeći da su Pentagonove restrikcije pristupa određenim medijskim kućama protivne Prvom amandmanu ustava koji jamči slobodu izražavanja.
New York Times je tvrdio da su prošlogodišnje izmjene ministarstvu dale odriješene ruke da blokira pristup izvjestiteljima i medijskim kućama zbog izvještavanja koje mu se ne sviđa. Vlada je osporila takav opis, tvrdeći da je ta politika razumna i nužna za nacionalnu sigurnost, piše Reuters.
Sudac Paul Friedman s okružnog suda u D.C.-ju zaključio je da je značajan dio Pentagonove nove politike izdavanja akreditacija doista krši nekoliko amandmana Ustava.
Pentagon je u listopadu objavio zahtjev novinarima da više ne traže ili objavljuju određene informacije bez izričitog dopuštenja, prijeteći im oduzimanjem akreditacije ako to odbiju, prenosi agencija France Presse. Te promjene, odobrene od ministra Petea Hegsetha, navode da se novinari mogu smatrati sigurnosnim rizikom ako potaknu vojno osoblje na otkrivanje klasificiranih, a u nekim slučajevima i neklasificiranih informacija.
Izbacio osam medijskih kuća
Pentagon, nekadašnje ministarstvo obrane koje je predsjednik Donald Trump preimenovao u ministarstvo rata, proteklih je mjeseci iz svojih ureda namijenjenih novinarima izbacio osam medijskih kuća, uključujući New York Times, Washington Post i CNN.
Trenutačno se u njima većinom nalaze pripadnici desničarskih medija koji su pristali na novu politiku ministarstva.
„Autori Prvog amandmana smatrali su da sigurnost nacije zahtijeva slobodan tisak i informiran narod te da je ta sigurnost ugrožena kad vlada vrši represiju nad političkim govorom“, stoji u obrazloženju sudske odluke.
„Taj je princip čuvao sigurnost nacije gotovo 250 godina. On se ne smije napustiti sada“, dodao je Friedman.
Naglasio je da je svjestan da „nacionalna sigurnost mora biti zaštićena”, kao i sigurnost postrojbi i ratnih planova.
„No, posebno u svjetlu nedavnog upada u Venezuelu i aktualnog rata u Iranu, važnije je nego ikad da javnost ima pristup informacijama iz različitih perspektiva kako bi znala što njezina vlada poduzima“.
Građani tako „mogu podržati vladinu politiku ako to žele ili prosvjedovati protiv nje” te „na temelju potpunih i otvorenih informacija odlučiti za koga će glasati na sljedećim izborima”, zaključio je sudac.
Pentagonu je naložio da odmah obnovi akreditacije sedam novinara New York Timesa. Glasnogovornik tog tijela Sean Parnell na društvenim mrežama je objavio da se vlada ne slaže s novom odlukom te će se na nju žaliti.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas