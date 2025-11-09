Oglasio se Trump: Korumpirani "novinari" uhvaćeni kako montiraju moj vrlo dobar govor

Ostavke Tima Davieja i Deborah Turness dolaze u trenutku kada se očekuje da će se BBC u ponedjeljak ispričati zbog zabrinutosti oko nepristranosti, uključujući način na koji je govor američkog predsjednika Donalda Trumpa montiran u jednoj epizodi Panorame.
Oglas
Donald Trump sada se također oglasio povodom večerašnjih ostavki. To dolazi u trenutku kada se očekuje da će se BBC korporacija u ponedjeljak ispričati zbog zabrinutosti oko nepristranosti, uključujući način na koji je govor Trumpa montiran u jednoj epizodi Panorame.
Zabrinutosti se odnose na spojene isječke predsjednikova govora od 6. siječnja 2021., koji su bili dio dokumentarca emitiranog na BBC-ju prije prošlogodišnjih američkih izbora, piše SkyNews.
Kritičari tvrde da to izgleda kao da je rekao svojim pristašama da će zajedno s njima krenuti prema američkom Kapitolu i „boriti se kao pakao”, što sugerira da ih je poticao na nasilje.
Trump je na Truth Socialu napisao: "Najviši ljudi u BBC-ju, uključujući Tima Davieja, šefa, svi daju ostavke ili su otpušteni jer su uhvaćeni kako ‘montiraju’ moj vrlo dobar (SAVRŠEN!) govor od 6. siječnja. Hvala Telegraphu što je razotkrio te korumpirane ‘novinare’. To su vrlo nepošteni ljudi koji su pokušali utjecati na predsjedničke izbore. Povrh svega, dolaze iz strane zemlje, one koju mnogi smatraju našim najvećim saveznikom. Kakva strašna stvar za demokraciju."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas