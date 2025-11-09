Oglasio se Trump: Korumpirani "novinari" uhvaćeni kako montiraju moj vrlo dobar govor

Trump je na Truth Socialu napisao: "Najviši ljudi u BBC-ju, uključujući Tima Davieja, šefa, svi daju ostavke ili su otpušteni jer su uhvaćeni kako ‘montiraju’ moj vrlo dobar (SAVRŠEN!) govor od 6. siječnja. Hvala Telegraphu što je razotkrio te korumpirane ‘novinare’. To su vrlo nepošteni ljudi koji su pokušali utjecati na predsjedničke izbore. Povrh svega, dolaze iz strane zemlje, one koju mnogi smatraju našim najvećim saveznikom. Kakva strašna stvar za demokraciju."