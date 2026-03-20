Snimljena najveća bijela psina ikada: Uočena u blizini obale popularne turističke destinacije

Najveća velika bijela psina ikada zabilježena, koja se prati još od početka 2025. godine, prešla je više od 1.600 kilometara. Sada se opasno približila obali jedne popularne turističke destinacije.
Oglas
Psina nazvana Contender dugačka je oko 4,3 metra i teška čak 770 kilograma, a označili su je istraživači organizacije OCEARCH 17. siječnja prošle godine. Njezino kretanje opisano je kao jedno od najfascinantnijih koje su ikada pratili, od obale Floride i Georgije pa sve do Kanade.
Znanstvenici su je ranije opisali kao jednu od psina koje su najdalje na sjeveru zabilježene putem satelitskog signala, jer je u rujnu locirana u blizini Quebeca.
Međutim, sada se vratila prema jugu i ponovno je u vodama Sjedinjenih Američkih Država, točnije kod Floride. Contender se približila obali 12. ožujka, upravo u jeku sezone razmnožavanja.
Za znanstvenike je posebno zanimljiva jer vjeruju da bi mogla pomoći u rješavanju jedne od velikih misterija oceana - gdje se velike bijele psine pare.
Istraživači sada pažljivo prate svaki njezin pokret, a vjerojatno i turisti koji se nalaze u tom dijelu Floride rade isto.
Prema posljednjem signalu s odašiljača, zabilježenom prošlog tjedna, nalazila se oko 10 kilometara od obale grada St. Augustine, najstarijeg grada u SAD-u, poznatog po pješčanim plažama na sjeveroistočnoj obali države.
Ova lokacija je posebno važna za istraživanje, kako zbog blizine obale, tako i zbog trenutka njezina povratka u vode Floride, jer se sada nalazi mnogo bliže kopnu nego tijekom boravka na sjeveru.
Još prošlog mjeseca, Contender je bila u blizini Cape Feara u Sjevernoj Karolini.
"Contender je postala prilično poznata psina, dijelom zato što je najveći odrasli mužjak kojeg je OCEARCH ikada označio“, rekao je John P. Tyminski, viši znanstvenik za analizu podataka u toj organizaciji.
"Pokazala je izuzetno zanimljive migracije - tijekom ljeta otišla je sve do Zaljeva sv. Lovre, a zatim se vratila na jug.“
Contender se opisuje kao spolno zrela jedinka, što znači da njezini obrasci kretanja mogu pružiti ključne uvide u reproduktivno ponašanje velikih bijelih psina.
Znanstvenici smatraju da je razdoblje kasne zime i ranog proljeća ključno za njihovo parenje.
"Praćenje psina poput Contendera može nam dati važne tragove o tome gdje se odvija razmnožavanje“, rekao je Tyminski.
"To je jedno od ključnih pitanja na koje još uvijek tražimo odgovor kako bismo bolje zaštitili ove vrste.“
Moguće je da će upravo područje u blizini ove popularne turističke destinacije pružiti odgovore koje znanstvenici godinama pokušavaju pronaći.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas