Skulptura Tita iz Kumrovca u Berlinu uznemirila duhove u dijaspori

Izložba "Estetika kao politička strategija 1945-1960", koja je u četvrtak otvorena u Berlinu, u Kunsthaus Dahlemu, u suradnji s Nacionalnim muzejom moderne umjetnosti iz Zagreba (NMMU), uznemirila je duhove u dijaspori
Kako javlja Fenix Magazin, izložba uključuje skulpture, slike, radove na papiru, kao i medalje i efemerne predmete iz kolekcije Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti iz Zagreba.
Među izlošcima dominira brončana stojeća figura Tita maršala, rad kipara Antuna Augustinčića koji je bio jedan od najvažnijih monumentalnih kipara socijalističke Jugoslavije, a od 1946. profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Skulptura, naručena 1948. za Titovo rodno selo Kumrovec, postala je jedan od najraširenijih spomenika u Jugoslaviji.
Fenic Magazin piše kako je u opisu izložbe navedeno da osim estetske dimenzije, izložba osvjetljava političke stvarnosti koje su oblikovale ovaj proces i pokazuje kako velike kulturne transformacije mogu biti ukorijenjene i u represiji i potiskivanju drugačijih mišljenja.
"A što je s komunističkim progonima?"
Međutim, posjetitelji koji su bili na otvaranju izložbe ne slažu se sa takvom konstataciju i kažu kako se "u pozadini te hrvatske izložbe u Berlinu krije veličanje Josip Broz Tito i njegova propala tvorevina SFRJ u kojoj nije bilo ni umjetničke, a ni svake druge slobode".
"Oni stariji koji su živjeli u to doba znaju kako u SFRJ nije bila ni slobodna ni demokratska, te da nije bilo ni slobode, a ni umjetničkog liberalizma. Vladao je strogi komunistički režim, diktatura i strah neistomišljenika i protivnika komunizma", piše Fenix Magazin.
Ističu da ta "'hrvatska' izložba u Berlinu nije ukazala na komunističke progone, mučenja i zatvaranja na Golom otoku, progone i ubojstva političkih neistomišljenika, ubojstva hrvatskih ali i drugih emigranata, … te na bar dio onoga zbog čega se ta umjetna Titova komunistička tvorevina raspala u krvi".
Nitko od službenih predstavnika vlasti Republike Hrvatske, kao ni nitko iz Veleposlanstva RH u Berlinu nije nazočio otvaranju izložbe u Kunsthaus Dahlem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
