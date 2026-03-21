FOTO / Iran ispalio projektile prema četiri tisuće kilometara udaljenoj bazi! Oglasili se Trump i Putin

Izraelska vojska napala je u subotu Iran i Bejrut, dok SAD šalje tisuće marinaca na Bliski istok, a predsjednik Donald Trump saveznike iz NATO-a nazvao je kukavicama zbog njihova oklijevanja da pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca.
Više od 2000 ljudi ubijeno je otkako su SAD i Izrael napali Iran 28. veljače, dok američki dužnosnici sve više djeluju zabrinuto zbog znakova da bi se rat mogao dodatno proširiti, ulazeći u četvrti tjedan.
Izrael je u subotu rekao da napada lokacije Hezbolaha u glavnom gradu Libanona pojačavanjem zračnih napada usmjerenih na tu skupinu koju podržava Iran. Najsmrtniji je to napad u ratu protiv Irana otkako je Hezbolah pucao na Izrael u znak podrške Teheranu 2. ožujka.
Izrael je u subotu također pokrenuo nove napade na Iran, uključujući i na glavni grad Teheran, priopćila je njegova vojska.
Napad dronom u stambenoj četvrti Bagdada
Dron je pogodio četvrt Mansour u iračkoj prijestolnici Bagdadu, a prema riječima sigurnosnog izvora, jedan od dronova navodno je ciljao zgradu iračke obavještajne službe, javlja Al Jazeera.
Drugi neimenovani izvor rekao je za agenciju AFP da se u napadnutoj zgradi nalazi iračka sigurnosna agencija koja surađuje s američkim savjetnicima u Iraku.
Još jedan dron, koji je snimao operaciju, srušio se na privatni sportski klub koji često posjećuju pripadnici iračke elite i strani diplomati, dodaje se u izvješću AFP-a.
Pogođeno iransko nuklearno postrojenje
Američko-izraelski napadi jutros su ciljali iransko postrojenje za obogaćivanje urana u Natanzu, izvijestila je iranska državna novinska agencija Tasnim, javlja Sky News.
Prema izvješću, nakon očevida na lokaciji nije zabilježeno curenje radioaktivnog materijala.
Također, nema opasnosti za stanovnike koji žive u blizini postrojenja.
Donald Trump više je puta istaknuo da je jedan od ključnih ciljeva američke politike u ratu s Iranom ukloniti sposobnost te zemlje za proizvodnju nuklearnog oružja.
Postrojenje u Natanzu već je ranije bilo meta napada tijekom sukoba, a satelitske snimke pokazale su oštećenja kompleksa.
Iranska raketa iznad Jeruzalema
Mogli su se vidjeti manji fragmenti koji su se odvajali od putanje rakete, što upućuje na mogućnost da je riječ o kasetnom streljivu.
Izraelske obrambene snage priopćile su sinoć da presreću više valova iranskih raketa ispaljenih prema Izraelu.
Jutros je iranska državna novinska agencija Tasnim izvijestila da su fragmenti i bojeve glave iranskih raketa pogodili osam lokacija u Rishon LeZionu, južno od Tel Aviva, javlja Sky News.
Ubijene četiri osobe u kopnenoj operaciji na jugu Libanona
Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su u ciljanoj kopnenoj operaciji na jugu Libanona ubile četvero pripadnika Hezbollaha koje nazivaju „teroristima“.
Kako su naveli na Telegramu, tijekom noći su u tom području uočili nekoliko naoružanih operativaca Hezbollaha.
Jedan je ubijen u izravnom kopnenom sukobu, dok su preostala trojica likvidirana tenkovskom paljbom.
Istaknuto je i da u operaciji nije bilo ozlijeđenih izraelskih vojnika, javlja Sky News
Izraelsko ratno zrakoplovstvo također je izvelo napade na „više zapovjednih središta Hezbollaha“ u libanonskoj prijestolnici Bejrutu.
Odjekuju eksplozije istočno od iranske prijestolnice Teherana
Stižu nove informacije o najmanje tri eksplozije koje su se čule u istočnom dijelu iranske prijestolnice Teherana.
Tijekom noći i u subotu ujutro zabilježene su eksplozije diljem grada, uključujući četvrt Ekbatan i Olimpijsko naselje.
Ranije je Izrael objavio da je na prvi dan Nowruza i Eid al-Fitra izveo nekoliko napada u Teheranu, javlja Al Jazeera.
Za sada nema neposrednih informacija o eventualnim žrtvama tih napada.
Putin: Rusija je pouzdan partner Iranu
Vladimir Putin izrazio je potporu Iranu i njegovom vodstvu, priopćio je Kremlj.
Ruski predsjednik čestitao je iranskom vrhovnom vođi Možtabi Hamneiju i predsjedniku Masudu Pezeškijanu Nowruz, perzijsku Novu godinu, navodi se u priopćenju, javlja Sky News.
Također je „poželio iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi teška iskušenja te naglasio da u ovom teškom razdoblju Moskva ostaje odan prijatelj i pouzdan partner Teherana“.
Objavljeni porazni izvještaji o Trumpovoj vladavini
Tri velika izvješća objavljena ovog mjeseca zaključuju da je predsjednik Donald Trump nanio ozbiljnu štetu američkoj demokraciji iznimno velikom brzinom nakon povratka u Bijelu kuću.
Godišnje izvješće instituta V-Dem sa Sveučilišta u Göteborgu navodi da je demokracija u SAD-u toliko nazadovala da je zemlja pala s 20. na 51. mjesto među 179 država, između Slovačke i Grčke, javlja američki javni radio NPR.
Istodobno, organizacija Bright Line Watch, koja anketira više od 500 američkih stručnjaka, zaključila je da se politički sustav SAD-a nalazi gotovo na pola puta između liberalne demokracije i diktature.
Dodatno, izvješće organizacije Freedom House navodi da su SAD, među slobodnim zemljama, uz Bugarsku i Italiju zabilježile najveći pad političkih prava i građanskih sloboda prošle godine.
Direktor V-Dema Staffan Lindberg ocijenio je da se SAD kreće prema diktaturi te da je riječ o najbržem nazadovanju demokracije u povijesti zemlje i jednom od najbržih u svijetu.
Amerikanci protiv slanja kopnenih trupa
U petak je izraelska vojska izvela dva velika vala zračnih napada na Teheran i središnji Iran, a Izrael se suočio s višestrukim valovima raketnih napada iz Irana, prema izraelskoj vojsci.
Dok su muslimani diljem regije počeli slaviti Ramazanski bajram, kojim je u petak navečer završio ramazan, mjesec posta, a Iranci obilježavaju Novruz, perzijsku Novu godinu, novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je poruku prkosa.
Hamenei, koji nije viđen u javnosti od izraelskog napada u kojem je prvog dana rata ubijen njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, rekao je da su Iranci odgovorili jedinstvom i otporom te "zadali dezorijentirajući udarac neprijatelju".
Američki obavještajni dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da Hameneijeva izjava postavlja pitanja o njegovu stanju, budući da se njegov otac tradicionalno za Novu godinu obraćao videom.
Tri američka dužnosnika rekla su u petak za Reuters da će se 2500 marinaca, zajedno s amfibijskim jurišnim brodom Boxer i pratećim ratnim brodovima, rasporediti u regiju, iako nisu rekli kakva će biti njihova uloga.
Nova anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da gotovo dvije trećine Amerikanaca vjeruje da će Trump narediti trupama da krenu u veliki kopneni rat, a samo 7 posto ih podržava takav potez.
Dva dužnosnika rekla su da nije donesena odluka o tome hoće li se trupe poslati u Iran. Izvori su rekli Reutersu da bi moguće mete mogle uključivati iransku obalu ili izvozno središte nafte na otoku Hargu.
Trump je u četvrtak rekao da "ne šalje trupe nikamo", kada ga je novinar pitao o planovima, dodajući: "I da šaljem, sigurno vam to ne bih rekao."
Trump je rekao da su Sjedinjene Države blizu postizanja svojih ciljeva u ratu, koji uključuju degradaciju iranske vojske i sprječavanje razvoja nuklearnog oružja, te da bi mogle smanjiti svoje vojne napore.
Njemačka i Francuska spremne pomoći - ali nakon rata
Vitalna energetska infrastruktura u Iranu i susjednim zaljevskim državama također je napadnuta, a cijene nafte skočile su za 50 posto od početka rata, prijeteći globalnim gospodarskim šokom.
Američka zrakoplovna kompanija United Airlines priopćila je da će smanjiti svoje planirane letove za pet posto u drugom i trećem tromjesečju, imajući u vidu mogućnost dugotrajno viših cijena nafte.
Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktički je zatvoren za većinu brodova otkako su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.
Trump je u petak nazvao američke saveznike "kukavicama" jer su odbili pomoći u otvaranju tjesnaca dok traju borbe.
Nekoliko saveznika, koji nisu konzultirani prije rata, obećalo je pridružiti se "odgovarajućim naporima" kako bi se osigurao siguran prolaz kroz tjesnac, a Njemačka i Francuska rekle su da prvo moraju prestati borbe. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će razgovarati s Trumpom ovog vikenda.
Iran je spreman pustiti brodove povezane s Japanom kroz Hormuški tjesnac, izvijestio je u subotu Kyodo News, pozivajući se na iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija. Japan dobiva oko 90 posto svojih pošiljki nafte preko tjesnaca.
Bijela kuća, u nastojanju da poveća ponudu i snizi cijene, izjavila je da će odustati od sankcija na 30 dana kako bi omogućila prodaju 140 milijuna barela iranske nafte koja stoji na tankerima zbog rata. Administracija je prethodno ublažila sankcije na sličnu količinu sankcionirane ruske nafte.
Izraelska vojska izjavila je prije svojih subotnjih napada da je izdala upozorenja na evakuaciju za sedam naselja u južnim predgrađima Bejruta. U Libanonu je u izraelskim napadima ubijeno više od 1000 ljudi, a više od milijun je raseljeno.
Što znamo o 22. danu rata?
Kako rat ulazi u četvrti tjedan, administracija Donalda Trumpa odobrila je privremenu dozvolu Iranu za prodaju oko 140 milijuna barela sirove nafte kako bi se smirila nestabilna tržišta.
Na Bliskom istoku, države Perzijskog zaljeva nastavljaju presretati projektile i bespilotne letjelice, a Iran je bezuspješno ciljao zajedničku američko-britansku vojnu bazu u Indijskom oceanu, rekao je izvor za CNN.
Glavne vijesti:
Ukidanje sankcija: Administracija Donalda Trumpa odobrila je u petak navečer privremenu dozvolu kojom se Iranu omogućuje prodaja 140 milijuna barela nafte koja se nalazi na tankerima — količine dovoljne da zadovolji globalnu potražnju za otprilike dan i pol, prema podacima Američke agencije za energetiku.
Vojne aktivnosti: Trump je u objavi na društvenim mrežama u petak izjavio da SAD razmatra “smanjenje” vojnih aktivnosti na Bliskom istoku, iako je visoki iranski izvor rekao za CNN da nije došlo do “smanjenja vojne aktivnosti” u regiji. Ranije toga dana Trump je novinarima rekao kako vjeruje da su Sjedinjene Države “pobijedile” u ratu s Iranom. Ipak, tisuće dodatnih američkih marinaca i mornara kreću prema Bliskom istoku.
Hormuški tjesnac: Bahrein je postao prva država u regiji koja je signalizirala spremnost pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, pridruživši se zemljama Europske unije, Japanu i Kanadi, izvijestili su državni mediji u petak.
Na terenu
Indijski ocean: Iran je u petak ujutro po lokalnom vremenu lansirao balističke projektile srednjeg dometa prema Diegu Garciji, zajedničkoj američko-britanskoj vojnoj bazi, prema riječima američkog dužnosnika. Projektili su ispaljeni prema objektu u Indijskom oceanu — udaljenom oko 3.800 kilometara od iranske obale — no nijedan nije pogodio bazu.
Države Perzijskog zaljeva: Teheran je upozorio Ujedinjene Arapske Emirate da će napasti lučki grad Ras al-Khaimah ako iranski otoci u Zaljevu nastave biti meta napada. Kuvajt i Saudijska Arabija tijekom noći presreli su raketne i napade bespilotnim letjelicama, rekli su dužnosnici obrane.
Izrael i Libanon: Izraelska vojska rano u subotu priopćila je da je Iran lansirao dodatne projektile prema njezinu teritoriju. Također je izvijestila o noćnim napadima na ciljeve Hezbollaha u Bejrutu.
