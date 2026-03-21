FOTO / Iran ispalio projektile prema četiri tisuće kilometara udaljenoj bazi! Oglasili se Trump i Putin

U petak je izraelska vojska izvela dva velika vala zračnih napada na Teheran i središnji Iran, a Izrael se suočio s višestrukim valovima raketnih napada iz Irana, prema izraelskoj vojsci.

Dok su muslimani diljem regije počeli slaviti Ramazanski bajram, kojim je u petak navečer završio ramazan, mjesec posta, a Iranci obilježavaju Novruz, perzijsku Novu godinu, novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei objavio je poruku prkosa.

Hamenei, koji nije viđen u javnosti od izraelskog napada u kojem je prvog dana rata ubijen njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, rekao je da su Iranci odgovorili jedinstvom i otporom te "zadali dezorijentirajući udarac neprijatelju".

Američki obavještajni dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da Hameneijeva izjava postavlja pitanja o njegovu stanju, budući da se njegov otac tradicionalno za Novu godinu obraćao videom.

Tri američka dužnosnika rekla su u petak za Reuters da će se 2500 marinaca, zajedno s amfibijskim jurišnim brodom Boxer i pratećim ratnim brodovima, rasporediti u regiju, iako nisu rekli kakva će biti njihova uloga.

Nova anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da gotovo dvije trećine Amerikanaca vjeruje da će Trump narediti trupama da krenu u veliki kopneni rat, a samo 7 posto ih podržava takav potez.

Dva dužnosnika rekla su da nije donesena odluka o tome hoće li se trupe poslati u Iran. Izvori su rekli Reutersu da bi moguće mete mogle uključivati ​​iransku obalu ili izvozno središte nafte na otoku Hargu.

Trump je u četvrtak rekao da "ne šalje trupe nikamo", kada ga je novinar pitao o planovima, dodajući: "I da šaljem, sigurno vam to ne bih rekao."

Trump je rekao da su Sjedinjene Države blizu postizanja svojih ciljeva u ratu, koji uključuju degradaciju iranske vojske i sprječavanje razvoja nuklearnog oružja, te da bi mogle smanjiti svoje vojne napore.