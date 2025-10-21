Ukrajinski parlament u utorak je odobrio 90-dnevno produljenje ratnog stanja i opće mobilizacije, što znači do početka veljače, objavila je parlamentarna služba za medije.
Oglas
Ukrajina produljila ratno stanje do veljače 2026.
Produljenja, koja je predložio predsjednik Volodimir Zelenski, usvojena su dvotrećinskom većinom. Ratno stanje istječe 5. studenoga.
Ratno stanje i mobilizacija uvedeni su prvi put na 30 dana nakon ruske invazije u veljači 2022. i od tada ih se redovito produljuje.
Muškarci u dobi od 22 do 60 godina koji mogu biti pozvani u vojsku ne smiju napuštati zemlju, uz neke iznimke.
Zabrana napuštanja zemlje za muškarce u dobi od 18 do 22 godine ukinuta je u kolovozu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas