VIDEO / Melania u iznenadnom obraćanju odbacila veze s Epsteinom: Nije me upoznao s Donaldom!
Prva dama Melania Trump sinoć je u iznenadnoj izjavi iz Bijele kuće pred kamerama osudila "laži koje je povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom", čime se pokušala distancirati od osuđenog seksualnog prijestupnika.
Istovremeno je pozvala Kongres da održi saslušanja na kojima bi njegove žrtve mogle svjedočiti, prenosi CNN.
Također je odbacila internetske glasine da ju je Epstein upoznao s Donaldom Trumpom, nazvavši ih "zlonamjernim pokušajima da naruše njen ugled". Kazala je da laži "koje pojedinci" šire o njoj i Epsteinu "moraju prestati danas".
Odbacila povezanost s Epsteinom i Maxwell
Nije jasno što je točno izazvalo ovaj istup prve dame SAD-a.
"Nikada nisam bila Epsteinova prijateljica. Donald i ja povremeno smo bili pozivani na iste zabave kao i Epstein, budući da su preklapanja u društvenim krugovima New Yorka i Palm Beacha uobičajena", poručila je prva dama u izjavi novinarima.
"Da budem posve jasna, nikada nisam bila ni u kakvom odnosu s Epsteinom niti s njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell."
Rekla je da nije bila Epsteinova žrtva. "Nikada nisam imala nikakva saznanja o Epsteinovu zlostavljanju njegovih žrtava. Ni na koji način nisam bila uključena. Nisam bila sudionica."
U nastavku izjave prva dama je pozvala Kongres da osigura forum na kojem bi Epsteinove žrtve mogle javno govoriti.
"Pozivam Kongres da ženama koje su Epsteinove žrtve omogući javno saslušanje usmjereno posebno na preživjele, kako bi te žrtve dobile priliku svjedočiti pod prisegom pred Kongresom, uz svu snagu takvog iskaza", rekla je. "Svaka žena treba dobiti svoj dan da javno ispriča svoju priču, ako to odabere, a njezino svjedočanstvo potom treba biti trajno uneseno u kongresni zapisnik."
Nije odgovarala na pitanja novinara
Osvrnula se na e-mail iz 2002. godine koji je razmijenila s Maxwell, a koji je objavljen u Epsteinovim sudskim spisima. Opisala ga je kao "neobaveznu korespondenciju" i "pristojan odgovor".
U e-mailu, koji je naslovljen na "G" - vjerojatno Ghislaine - Melania je pohvalila članak iz New York Magazinea s fotografijom "G" i pričom o "JE". Napisala je da "jedva čeka" otići u Palm Beach. "Nazovi me kad se vratiš u New York", stoji u poruci. "Lijepo se provedi! S ljubavlju, Melania".
Spomenuti članak u New York Magazineu sadržavao je izjave sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je Epsteina nazvao "sjajnim tipom" i rekao da je "jako zabavno biti s njim". "Čak se priča da voli lijepe žene jednako kao i ja, a mnoge od njih su prilično mlađe", citiran je Trump u članku. "Nema sumnje - Jeffrey uživa u svom društvenom životu."
Nakon izjave nije odgovarala na pitanja novinara. Ubrzo nakon njezinog obraćanja oglasio se kalifornijski zastupnik Robert Garcia, vodeći demokrat u Odboru za nadzor Zastupničkog doma. "Slažemo se s pozivom Melanije Trump na javno saslušanje", poručio je. Pozvao je predsjednika odbora, republikanca Jamesa Comera, "da odgovori na zahtjev prve dame i odmah zakaže javno saslušanje".
Prva dama je spomenula i da je nekoliko istaknutih poslovnih lidera posljednjih mjeseci bilo prisiljeno odstupiti s funkcija nakon što su se pojavili novi detalji o njihovim vezama s Epsteinom. "To, naravno, ne znači krivnju, ali svejedno moramo raditi otvoreno i transparentno kako bismo otkrili istinu", rekla je.
Odnos prve dame i Epsteina već je bio predmetom pravnih sporova. U listopadu 2025. izdavač HarperCollins UK povukao je dijelove knjige koji su sadržavali "neprovjerene" tvrdnje da su se Donald Trump i njegova supruga upoznali preko Epsteina. Slično tome, portal Daily Beast povukao je članak i ispričao se zbog teksta za koji su kasnije naveli da "nije zadovoljio njihove standarde".
Prva dama je također u pravnom sporu s autorom Michaelom Wolffom zbog tvrdnje iz njegove knjige "Vatra i bijes" da ju je s mužem upoznao modni agent povezan s Epsteinom. Wolff je podnio protutužbu nakon što mu je zaprijetila tužbom za klevetu teškom milijardu dolara.
"Moji odvjetnici i ja uspješno smo se borili protiv ovih neutemeljenih laži i nastavit ćemo bez oklijevanja braniti svoj dobar glas", poručila je.
Njezino obraćanje u Bijeloj kući iznimno je rijetko javno pojavljivanje prve dame. Očekuje se da će njezina izjava ponovno potaknuti intenzivnu javnu raspravu o postupanju Ministarstva pravosuđa u istrazi o Epsteinu i kasnijem objavljivanju sudskih spisa.
Iako je Donald Trump priznao da je poznavao Epsteina, kasnije je tvrdio da ga je izbacio iz svog kluba Mar-a-Lago u Palm Beachu jer je bio "jeziv". Predsjednik se u Epsteinovim spisima spominje više puta, ali bez ikakvih naznaka da je počinio nešto nezakonito.
