Oštra kritika: "Trump je zbog Epsteinovih dosjea spreman riskirati svjetski rat"

"Impulzivno je krenuo u Venezuelu. Impulzivno je krenuo u Iran. Nije bilo izlaza niti završnog plana ni za jednu od ovih situacija. To je dovelo do povećane globalne nestabilnosti gdje god je išao. I svaki put kad je to učinio, to je bilo u skladu s porastom ili otkrićem u onome što se događa s Epsteinovim dosjeima. Ne mislim da je ta slučajnost nešto što treba olako odbaciti. Mislim da se osjeća egzistencijalno vezan za to", kazala je u intervjuu za MeidasTouch.