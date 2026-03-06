Alexandria Ocasio-Cortez
Oštra kritika: "Trump je zbog Epsteinovih dosjea spreman riskirati svjetski rat"
Demokratska zastupnica iz New Yorka Alexandria Ocasio-Cortez oštro je kritizirala predsjednika Donalda Trumpa zbog pokretanja zajedničkih američko-izraelskih zračnih napada na Iran, optužujući ga da riskira izbijanje svjetskog rata kako bi odvratio pozornost od kontroverzija oko dosjea Jeffreyja Epsteina.
"Impulzivno je krenuo u Venezuelu. Impulzivno je krenuo u Iran. Nije bilo izlaza niti završnog plana ni za jednu od ovih situacija. To je dovelo do povećane globalne nestabilnosti gdje god je išao. I svaki put kad je to učinio, to je bilo u skladu s porastom ili otkrićem u onome što se događa s Epsteinovim dosjeima. Ne mislim da je ta slučajnost nešto što treba olako odbaciti. Mislim da se osjeća egzistencijalno vezan za to", kazala je u intervjuu za MeidasTouch.
"I zapravo mislim da je to jedan od razloga zašto ga se mora smijeniti s dužnosti, jer... ako Epsteinovi dosjei imaju toliki utjecaj na predsjednika Trumpa i ovu administraciju da su spremni gurnuti nas u rat i riskirati svjetski rat kako bi se politički spasili, to je... definicija nekoga tko ne može donositi objektivne odluke za američki narod", poručila je.
Operacija Epski bijes, kako je Trumpova administracija nazvala napade započete krajem veljače 2026., polako ulazi u drugi tjedan sukoba. Američki i izraelski zrakoplovi ciljali su iranske vojne objekte, nuklearne instalacije, raketne sustave i pomorske snage, što je rezultiralo stotinama žrtava, uključujući civile, iranskim protunapadima na saveznike SAD-a u regiji te poremećajima na tržištu energenata.
Trump nije formalno optužen ni za kakvo kazneno djelo povezano s Epsteinom, no njegovo poznanstvo s pokojnim financijerom i osuđenim seksualnim predatorom iz 1990-ih i ranih 2000-ih i dalje izaziva pitanja. Dosjei objavljeni u fazama krajem 2025. i početkom 2026. prema Zakonu o transparentnosti Epsteinovih dosjea izazvali su kritike zbog redakcija i kaotičnog postupka objave, a preživjele žrtve zlostavljanja žalile su se na nedostatak pune transparentnosti. Kritike nisu ograničene samo na demokrate.
Republikanski zastupnik iz Kentuckyja Thomas Massie, jedan od ključnih zagovornika Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea, je naglasio da vojna akcija neće riješiti domaće skandale i da interes javnosti za Epsteinove dosjee privremeno opada nakon početka sukoba. Bivša republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene, koja se javno posvađala s Trumpom i napustila Kongres nakon sukoba oko Epsteinovih dosjea, također je oštro napala predsjednika. Optužila je administraciju da je izdala obećanje „više nema stranih ratova“ i da vodi rat u ime promjene režima u Iranu za interese drugih zemalja, umjesto da osigura pravdu žrtvama Epsteina.
"Godinama smo zahtijevali objavljivanje Epsteinovih dosjea, tražili transparentnost i pravdu za tisuće žrtava... Morali smo se boriti protiv samog Trumpa da to učinimo... A nijedna osoba nije uhićena, nema odgovornosti, nema pravde. Umjesto toga, imamo rat s Iranom u ime Izraela koji će uspjeti u promjeni režima u Iranu. Još jedan strani rat za strane ljude za promjenu stranog režima. Za što?" poručila je.
Satirični show Saturday Night Live također se našalio na račun situacije, parodirajući Trumpovu objavu operacije na Truth Socialu s rečenicom: „Rat, čemu služi? Da odvrati pažnju od Epsteinovih dosjea!“ piše Independent, a prenosi Večernji list.
