Pojavila se prva fotografija na kojoj su zajedno Andrew, Mandelson i Epstein

U.S. JUSTICE DEPARTMENT / via REUTERS

Fotografija na kojoj se, čini se, nalaze Andrew Mountbatten-Windsor i Peter Mandelson s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom pronađena je u dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ). To je prva poznata fotografija na kojoj su sva trojica zajedno, no nije navedeno vrijeme ni mjesto gdje je snimljena.

Podijeli

Oglas

ITV News navodi da je fotografija snimljena na otoku Martha's Vineyard u SAD-u te se vjeruje da je nastala između 1999. i 2000. godine, prije nego što je Epstein osuđen na 13 mjeseci zatvora i registriran kao seksualni prijestupnik, javlja BBC.

Na fotografiji trojica muškaraca sjede za drvenim stolom na terasi, a ispred njih su šalice ukrašene američkom zastavom. Ne postoji nikakva sugestija da pojavljivanje u tim dokumentima implicira bilo kakvo kazneno djelo.

Mountbatten-Windsor i lord Mandelson odvojeno su uhićeni pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti zbog svojih veza s pedofilom, no obojica su potom pušteni uz daljnju istragu.

Mountbatten-Windsor više je puta negirao bilo kakvu nepravdu ili nezakonitost u vezi s Epsteinom.

Lord Mandelson više je puta dao do znanja da smatra kako nije počinio nikakvo kazneno djelo. Dugo je tvrdio da je prihvatio Epsteinovu i verziju njegova odvjetnika o događajima te da je istinu saznao tek nakon Epsteinove smrti 2019. godine.

Mountbatten-Windsor rekao je da je Epsteina prvi put upoznao 1999. godine preko Ghislaine Maxwell, Epsteinove britanske djevojke, koju je poznavao još od njezinih studentskih dana.

Njihove veze s pokojnim financijašem dovele su do gubitka njihovih pozicija: Mountbatten-Windsor ostao je bez svojih kraljevskih titula, a lord Mandelson smijenjen je s mjesta britanskog veleposlanika u SAD-u.

Mountbatten-Windsor je optužen da je imao seksualni odnos s Virginijom Giuffre dok je bila tinejdžerica. Građanska tužba koju je Giuffre podnijela završena je nagodbom bez priznanja krivnje, a on je odlučno negirao optužbe.

Ranije ove godine objavljene su fotografije koje navodno prikazuju Mountbatten-Windsora kako kleči na sve četiri iznad žene koja leži na tlu, u novom paketu dokumenata iz SAD-a.

Na dvije fotografije vidi se kako dodiruje osobu, koja je neidentificirana i potpuno odjevena, po trbuhu. Na drugoj fotografiji gleda izravno u kameru.

On je dosljedno i odlučno negirao bilo kakvo nedjelo.

Mountbatten-Windsor uhićen je sredinom veljače u Norfolku pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti, nakon što je policija Thames Valley objavila da procjenjuje prijavu o navodnom dijeljenju povjerljivog materijala bivšeg princa s Epsteinom.

Obnašao je dužnost britanskog trgovinskog izaslanika između 2001. i 2011. godine.

Lord Mandelson smijenjen je s mjesta veleposlanika nakon što su u Epsteinovim dokumentima objavljeni e-mailovi podrške koje mu je slao dok se 2008. suočavao s optužbama za seksualne delikte.

Također su objavljene fotografije na kojima on stoji u donjem rublju, a koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa SAD-a.

Metropolitanska policija pokrenula je prošlog mjeseca istragu zbog navoda da je, dok je obnašao ministarsku dužnost, lord Mandelson Epsteinu prosljeđivao povjerljive informacije osjetljive za tržište.

Lord Mandelson u posljednjim tjednima nije javno komentirao Epsteinove dokumente, no BBC doznaje da je njegov stav kako nije počinio nikakvo kazneno djelo te da nije bio motiviran financijskom dobiti.