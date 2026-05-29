Preletio 103 kilometra

VIDEO / Nevjerojatan podvig Ukrajine: S rekordne udaljenosti pogodili ruski kamion

29. svi. 2026. 11:07
A handout picture taken and released by the press service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade on April 7, 2026
IRYNA RYBAKOVA / 93RD SEPARATE MECHANIZED BRIGADE "KHOLODNYI YAR" / AFP (ilustracija)

Pilot iz jedinice „Phoenix” FPV dronom s rekordne udaljenosti od 103 kilometra pogodio je kamion s okupatorima.

Pilot granične jedinice "Phoenix” postavio je rekord u dometu FPV drona, preletjevši 103 kilometra i zadavši udarac ruskoj okupatorskoj logistici.

Kako prenosi Censor.NET, ukrajinski operater upotrijebio je standardni FPV dron za napad na neprijateljski vojni kamion koji se nalazio duboko iza neprijateljskih linija.

Uspješno uništenje cilja na tolikoj udaljenosti pokazuje napredak ukrajinskih besposadnih tehnologija te širenje sposobnosti Obrambenih snaga Ukrajine da uništavaju neprijateljsku logistiku čak i na znatnoj udaljenosti od bojišnice.

