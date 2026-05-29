Preletio 103 kilometra
VIDEO / Nevjerojatan podvig Ukrajine: S rekordne udaljenosti pogodili ruski kamion
Pilot iz jedinice „Phoenix” FPV dronom s rekordne udaljenosti od 103 kilometra pogodio je kamion s okupatorima.
Pilot granične jedinice "Phoenix” postavio je rekord u dometu FPV drona, preletjevši 103 kilometra i zadavši udarac ruskoj okupatorskoj logistici.
Kako prenosi Censor.NET, ukrajinski operater upotrijebio je standardni FPV dron za napad na neprijateljski vojni kamion koji se nalazio duboko iza neprijateljskih linija.
A Ukrainian Border Guard FPV drone from the "Phoenix" unit struck a Russian logistics truck 103km behind enemy lines — claimed as a world record for a standard quadcopter FPV with no relay assistance.— Clash Report (@clashreport) May 28, 2026
The unit noted that 70–80km strikes are now routine.
Uspješno uništenje cilja na tolikoj udaljenosti pokazuje napredak ukrajinskih besposadnih tehnologija te širenje sposobnosti Obrambenih snaga Ukrajine da uništavaju neprijateljsku logistiku čak i na znatnoj udaljenosti od bojišnice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
