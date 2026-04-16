VIDEO / Orban prijavljen policiji nakon što je objavio ovu snimku

N1 Info
16. tra. 2026. 07:53
Viktor Orban / Facebook

Snimka objavljena par dana prije izbora u Mađarskoj na kojoj Viktor Orban automobilom ide na posao postala je viralna.

Naime, na snimci se vidi kako Orban veselo ide na posao uz predizbornu pjesmu: "Mađarsko selo je zazelenjelo, proljeće je stiglo". Pjeva, diže prst u zrak i uzvikuje: "Srušimo to! Takva je situacija!".

U jednom trenutku diže obje ruke s volana. I to je bio razlog da ga je netko prijavio policiji. 

Prijavu je podnio građanin koji je smatrao da Orban time krši prometne propise. Budimpeštanska policijska uprava brzo je reagirala i već 15. travnja odbacila je prijavu, prenosi Večernji list.

U službenom odgovoru naveli su da se radi o 'manjem kršenju prometnih pravila', ali da to ne predstavlja prekršaj prema mađarskom zakonu o prekršajima. Unatoč odbacivanju prijave, snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio korisnika kritizirao je Orbána zbog neodgovornog ponašanja za volanom, dok su drugi videu pristupili s humorom, ističući njegovo dobro raspoloženje usred kampanje, piše Blikk.

