VIDEO / Orban prijavljen policiji nakon što je objavio ovu snimku

U službenom odgovoru naveli su da se radi o 'manjem kršenju prometnih pravila', ali da to ne predstavlja prekršaj prema mađarskom zakonu o prekršajima. Unatoč odbacivanju prijave, snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio korisnika kritizirao je Orbána zbog neodgovornog ponašanja za volanom, dok su drugi videu pristupili s humorom, ističući njegovo dobro raspoloženje usred kampanje, piše Blikk .