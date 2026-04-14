VIDEO / Prvo obraćanje Orbána nakon poraza

Viktor Orbán obratio se u ponedjeljak navečer svojim pristašama putem videa objavljenog na Facebooku, priznavši poraz na parlamentarnim izborima nakon 16 godina neprekidne vlasti.
"Sada je otkriveno da je više od 2,25 milijuna birača podržalo listu i kandidate Fidesz-KDNP na jučerašnjim izborima. Nacionalna strana, naša politička zajednica, danas je toliko velika u Mađarskoj. Veliko hvala svim našim podupirateljima. Godine 2014. ostvarili smo ogromnu izbornu pobjedu uz podršku istog broja birača. Jučer je isto to bilo dovoljno za pošten nastup i poraz", izjavio je Orbán.
Poručio je da birači nacionalne strane uvijek mogu računati na Fidesz.
"Fidesz je najkohezivnija politička zajednica u Mađarskoj. Desetljećima lojalno služimo mađarskom narodu i nastavit ćemo to činiti i u nadolazećim godinama. Naš je plan braniti postignuća nacionalne strane zajedno s našim biračima“, rekao je, ne precizirajući pritom koje konkretne mjere namjerava poduzeti.
Viktor Orbán obećao je da će se u narednim tjednima reorganizirati, obići sve izborne jedinice, okupiti svoje volontere, aktiviste, zastupnike i kandidate, a 28. travnja održati i nacionalnu sjednicu stranke.
"Danas je posao započeo. Naprijed Mađarska, naprijed Mađari!” zaključio je u videu, piše nepszava.hu.
Péter Magyar, jasno je u ponedjeljak dao do znanja da je jedna od prvih mjera koju Tiszina vlada želi poduzeti izmjena Ustava kako bi se mandat premijera ograničio na dva mandata.
Prema novom pravilu, Viktor Orbán više ne bi mogao obnašati dužnost premijera, piše index.hu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
