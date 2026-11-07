Na ovaj zabrinjavajući oblik digitalnog nasilja upozorila je Abida Pehlić, predsjednica mostarske udruge Novi put iz susjedne BiH. Kako je objasnila za agenciju FENA, nasilje među djecom više nije ograničeno na školske hodnike i učionice. Sve se češće odvija na društvenim mrežama, gdje se počinitelji skrivaju iza lažnih profila, što dodatno otežava njihovo otkrivanje.