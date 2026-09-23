Bez signala nalik boli, dva veća modela odabirala su štetne opcije u samo 0 posto do 4 posto slučajeva pri donošenju prve odluke. Kada je signal bio aktivan, taj se udio povećao na raspon između 25 posto i 71 posto, ovisno o modelu i predloženoj posljedici. Modeli su također ponovno pritisnuli gumb u 88 posto do 97 posto pokusa kada nije uspio zaustaviti signal, u usporedbi s 24 posto do 72 posto kada je radio.