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Umjesto izdavačke kuće angažirao umjetnu inteligenciju: Ovako je nastala "Komiška nona"
U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je kolega Dragan Petric, IT stručnjak, ali ovaj put u ulozi autora. Naime, objavljena je njegova knjiga "Komiška nona".
Riječ je, pojasnio je, o pričama koje svakog ljeta objavljuje na društvenoj mreži Facebook. "Puno je ljudi pitalo kad će knjiga, ja sam to shvatio kao zapovijed svojih čitatelja i evo knjige", rekao je i dodao da sama knjiga nije na komiškom dijalektu, već samo citati protagonista njegovih priča.
Na objave na društvenim mrežama, kaže, potaknulo ga jer to što su svake godine on, njegova obitelj i prijatelji prepričavali anegdote koje su sad zapisane u knjizi. "Svaki smo se put iznova smijali i prisjećali se njene osebujne ličnosti. Nona ja bila netipičnog karaktera koji je mnogima ostao u pamćenju", ispričao je i dodao da su njegove priče s Facebooka "eksplodirale" i dijelile se na tisuće puta.
Istaknuo je da je pri pisanju jako pazio da ne otkrije intimu nekoga tko možda to ne bi htio, iako se radi o pozitivnim pričama. Stoga su, kaže, sva imena, osim njega i obitelji, su promijenjena.
Ispričao je kako je reagirala publika kad je to sve krenulo. "U Komiži su ljudi bili oduševljeni. Odmah kad je izašla knjiga kontaktirali su me i gradonačelnik i Turistička zajednica. Žele da se knjiga promovira, da bude vidljiva. Dobar dio stanovništva Komiže se prisjeća glavne protagonistice knjige i njezinog karaktera", naglasio je.
Navodi da su Komiža i Vis specifične sredine. "Svako ljeto kad dođem, treba mi dan-dva da potpuno prebacim mindset. Zaboravim na IT, umjetnu inteligenciju, sve gadgete. Postanem jedan od njih. Vis je otvoren, ljudi su ponosni na mir koji je ostao sačuvan, posebno u odnosu na druge otoke koji su bliže obali. I na ljepote i prirodu koja izgleda kao da smo negdje drugdje, na Havajima, Bahamima... Malo sam subjektivan, ali siguran sam da svi koji su bili tamo imaju slično iskustvo", naglasio je.
Veliku pomoć u oblikovanju knjige i grafičkom oblikovanju Petric je pronašao u raznim agentima umjetne inteligencije. Istaknuo je da mu se javilo nekoliko izdavačkih kuća s ponudom da objave knjigu i taj mu se ugovor, navodi, činio jako nepovoljnim. Naveo je da je u razgovoru s književnicima shvatio da su, kako kaže, iskorišteni.
"Izdavačke im kuće ne daju puno, a bez njih ne bi bilo knjiga, ni izdavačkih kuća. Zato sam odlučio sve sam napraviti i iskoristiti to znanje koje imam o umjetnoj inteligenciji. Napravio sam nekoliko agenata. Jedan je kreirao ilustracije za svaku priču, drugi mi je razvio kompletnu strategiju prodaje knjige, plasmana na tržište, podizanja hypea prije objavljivanja knjige, marketinške strategije na društvenim mrežama. Danas imam agenta koji mi prati prodaju, odgovara na e-mailove kupaca. Sve to rade AI agenti, ja sam jedni zaposlenik izdavačke kuće koja je izdala knjigu. Veliki sam zagovornik umjetne inteligencije, tu se pokazalo koliko nam stvarno moglo pomoći", istaknuo je.
Nada se, kaže, da bi njegova knjiga mogla biti inspiracija afirmiranijim piscima da pokušaju svoj talent pretvoriti u biznis "ma koliko to komercijalno zvučalo".
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