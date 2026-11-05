Umjesto izdavačke kuće angažirao umjetnu inteligenciju: Ovako je nastala "Komiška nona"

"Izdavačke im kuće ne daju puno, a bez njih ne bi bilo knjiga, ni izdavačkih kuća. Zato sam odlučio sve sam napraviti i iskoristiti to znanje koje imam o umjetnoj inteligenciji. Napravio sam nekoliko agenata. Jedan je kreirao ilustracije za svaku priču, drugi mi je razvio kompletnu strategiju prodaje knjige, plasmana na tržište, podizanja hypea prije objavljivanja knjige, marketinške strategije na društvenim mrežama. Danas imam agenta koji mi prati prodaju, odgovara na e-mailove kupaca. Sve to rade AI agenti, ja sam jedni zaposlenik izdavačke kuće koja je izdala knjigu. Veliki sam zagovornik umjetne inteligencije, tu se pokazalo koliko nam stvarno moglo pomoći", istaknuo je.