Volarević: Žalim što nisu ostali zabilježeni razgovori sa Sinišom Glavaševićem

Izvor: N1

Bilo je izrazito teško izvještavati u početku, dok nas nisu prihvatili. Provjeravali su našu vjerodostojnost, ali kad su vidjeli da im dajemo informacije, dajemo činjenice, vodimo ih na prvu liniju i to im je omogućavalo atraktivne vijesti, a nama je pomoglo da istina izađe u svijet, ne samo prema stranim državama, nego i prema našim iseljenicima. I oni su vapili za pravim informacijama i pravom viješću, a naša je uloga bila prikupiti te informacije, rekao je Mirko Volarević, iz Foreign Press Bureaua.

“Ako za ičim mogu žaliti, onda što nisu ostali zabilježeni naši razgovori sa Sinišom Glavaševiću. Ta njegova ljubav prema gradu, Vukovarcima i način na koji je on to nama prenosio, ja nemam riječi na koji način to prenijeti. Svaki razgovor nama je bio vrsta dodatne snage. Oni su nama bili poticaj i davali snagu”, rekao je Volarević.

