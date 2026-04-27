VIDEO / Djevojčica iz Gaze na ingeniozan način brine o svojoj obitelji, osigurava struju — pedaliranjem

Palestinska djevojčica Reem Aziz radi duge sate okrećući improvizirani bicikl kako bi pokretala obiteljsku šivaću mašinu u Gazi, dok je elektroenergetska mreža enklave uvelike uništena zbog izraelskog genocidnog rata.
Petnaestogodišnja Reem Aziz dijeli svoje dane između škole, kućanskih poslova i pokretanja bratove šivaće mašine okretanjem improviziranog kotača bicikla, stoji u reportaži Al Jazeere.
Bez električne energije u Gazi i s preskupim gorivom, njezin otac izradio je taj uređaj kako bi obiteljski krojački posao mogao nastaviti raditi. Reem nosi vodu na drugi kat, brine se o svojoj braći i sestrama te noću uči, sve vrijeme čeznući za djetinjstvom za koje kaže da joj je uskraćeno.
"Radim za šivaćom mašinom pedalirajući biciklom. Suočavam se s velikim teškoćama. Nakon škole vraćam se kući, a onda odlazim po hranu za svog brata. Nakon što donesem hranu kući, napunim vodu, ali se umorim noseći je do drugog kata", kaže 15-godišnja Reem.
"Nakon toga ručam, završim domaću zadaću, čistim kuću i pomažem bratu. Umorim se pedalirajući za svog brata, ali što da se radi? Nemamo alternativu. Ja sam dijete, imam pravo na djetinjstvo kao i sva druga djeca. Ali nemam priliku živjeti svoje djetinstvo", dodaje.
Nada se da će rat završiti, da će se struja vratiti i da će ponovno moći jednostavno biti učenica.
