Kralj Charles došao u SAD nakon drame na večeri za novinare i diplomatskih napetosti

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla došli su u ponedjeljak u četverodnevni posjet Sjedinjenim Američkim Državama, koji je dobio na značaju nakon napada na gala večeri kojoj je prisustvovao predsjednik Donald Trump i pojačanih diplomatskih napetosti zbog rata u Iranu.

Državnim posjetom se obilježava 250. godišnjica američke neovisnosti od britanske vlasti. Radi se o prvom posjetu britanskog monarha u posljednja dva desetljeća.

Charles i Camilla sletjeli su u vojnu bazu Andrews i otići će u Bijelu kuću na privatan sastanak s predsjednikom Trumpom, obožavateljem kraljevske obitelji.

Program putovanja uključuje Karlov govor u Kongresu, svečanu večeru u Bijeloj kući te posjet New Yorku.

Program kreće u ponedjeljak kada će američki predsjednik i njegova supruga Melania Trump primiti goste na čaju, a u utorak slijedi najformalniji dan putovanja koji će započeti vojnom ceremonijom dobrodošlice.

Donald Trump i kralj Charles III. sastat će se u Ovalnom uredu, dok će njihove supruge prisustvovati događaju usmjerenom na obrazovanje i umjetnu inteligenciju.

Očekuje se da će britanski monarh istog dana održati govor pred američkim Kongresom - prvi takve vrste od kraljice Elizabete II. 1991. - kako bi umanjio trenutne diplomatske napetosti, pozivajući se na dvoipolstoljetni odnos s njegovim usponima i padovima, između Ujedinjenog Kraljevstva i njegove bivše kolonije, sada supersile.

Kralj i kraljica trebali bi u srijedu posjetiti i Spomenik 11. rujna.

Charles III. mora se nositi s kritikama u Ujedinjenom Kraljevstvu u vezi s ovim nepopularnim putovanjem za koje neki smatraju da je ponižavajući potez usmjeren na umirivanje nepredvidivog američkog predsjednika.

Monarh također ima implicitnu misiju pomirenja Donalda Trumpa, koji je, iako osobno naklonjen njemu, ogorčen rezervama britanskih vlasti prema ratu u Iranu.

Osim napada na Keira Starmera, američki predsjednik je zategnuo transatlantske "posebne odnose" i umanjujući cijenu koju su Britanci platili kada su se borili uz Amerikance u Afganistanu.

Putovanje će imati još jedno eksplozivno pitanje koje se nazire u pozadini: aferu Epstein i nekadašnje prijateljstvo između kraljevog brata Andrewa i preminulog osuđenog seksualnog prijestupnika.