Nova anketa: HDZ je i dalje vodeća stranka, a evo od čega građani najviše strahuju

Teme koje su obilježile mjesec bile su energetska kriza i blokada Hormuškog tjesnaca, Vladina intervencija u cijene goriva, rast mjesečnih računa, ali i najveća stopa inflacije u eurozoni, afera u skijaškom savezu te promjena vlasti u Mađarskoj.
Po najnovijem Crobarometru kojeg je objavio Dnevnik.hr, HDZ je i dalje prvi izbor građana s 27,7 posto podrške birača. SDP je drugi s podrškom od 19,8 posto građana. Nakon tri mjeseca polaganog pada ovaj mjesec SDP se stabilizirao. Slijedi Možemo! s 12 posto.
Most je na 7,3 posto te su se i oni nakon laganog rasta ovaj mjesec stabilizirali. Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,6 posto. Glavu iznad vode na 2,2 posto drže Hrvatski suverenisti, Hrvatska stranka umirovljenika je na 2,1 posto, a ovaj mjesec tu je i Domino s 2,1 posto podrške. Sve ostale stranke su na manje od 2 posto podrške.
Tko je popularan, a tko nije
Što se tiče pozitivnog dojma kod ispitanika, Zoran Milanović i dalje je na prvom mjestu te 57 posto građana o njemu ima pozitivan dojam. Na drugom je mjestu ovaj mjesec Biljana Borzan s 39 posto, a Tomo Medved na trećem s 37 posto. Andrej Plenković ovaj je mjesec pao s drugog na četvrto mjesto s 36 posto. Tu poziciju dijeli s Nikolom Grmojom i Ivanom Anušićem. Na petom je mjestu Božo Petrov s 35 posto pozitivnog dojma.
Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, i ovaj mjesec ostavlja dojam najnegativnijeg političara sa 64 posto. Ovaj mjesec drugi je Andrej Plenković s 58 posto. Treće mjesto dijele Gordan Jandroković i Tomislav Tomašević s 57 posto. Na četvrtom je Siniša Hajdaš Dončić s 54 posto, a na petom mjestu je Ivana Kekin s 53 posto negativnog dojma.
Inflacija najveći problem građana
Građane Hrvatske najviše brinu inflacija i rast cijena, prema Crobarometru. Čak 67 posto ispitanika navodi ih kao najveći problem, što je najviša razina i rast u odnosu na ranije mjesece. Odmah iza toga je korupcija, koju kao problem ističe 65 posto građana.
Na trećem mjestu su niske plaće i male mirovine, obje s 57 posto. Sve ostale teme, od zdravstva do demografije i stanovanja, ostaju ispod 50 posto.
