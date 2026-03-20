9 GODINA MARLJIVOGA RADA
Ivana Kalogjera o radu udruge Nismo same koja pomaže oboljelima od raka
U subotu se obilježava Dan narcisa, a projekt "Nisi sama - ideš s nama!" proslavio je 9. rođenadan. O tome je u N1 Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića govorila pokretačica udruge Ivana Kalogjera.
Oglas
Kao simbol proljeća i novog života, narcise već 30 godina predstavljaju i simbol borbe protiv raka dojke te podrške svim oboljelima i njihovim obiteljima. Upravo iz tog razloga cilj je ove akcije podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki radi ranog otkrivanja bolesti i smanjenja smrtnosti.
Rak dojke jedan je od vodećih uzroka obolijevanja i smrtnosti u žena pa je naša misija da stalno ukazujemo na to da rano otkrivanje bolesti spašava živote.
Udruga NISMO SAME ovim događanjem želi dodatno ukazati na važnost podrške ženama tijekom liječenja.
Sav prihod prikupljen na štandu NISMO SAME namijenjen je pokrivanju troškova usluge taksi prijevoza žena na kemoterapiju „Nisi sama – ideš s nama!“, koju Udruga kontinuirano provodi punih osam godina.
Prva korisnica prevezena je 14. ožujka 2018. godine, a do danas je uslugu koristilo 1525 žena oboljelih od raka, kojima je osigurano više od 40.500 za njih besplatnih taksi vožnji koje su platili naši donatori, među kojima su u najvećoj mjeri upravo građani.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas