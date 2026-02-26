Oglas

novinarka telegrama

Kršul o izborima na Sveučilištu u Zagrebu: "Ovo nisu transparentni procesi"

author
Hrvoje Krešić
|
26. velj. 2026. 17:41

Gostujući u studiju N1 televizije, novinarka portala Telegram Dora Kršul analizirala je alarmantno stanje na Sveučilištu u Zagrebu u jeku procesa izbora novog rektora.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ