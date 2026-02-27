JAMAL ASSAD
Potresna ispovijest Sirijca koji se nakon 47 godina vratio u domovinu: Ničeg više nema...
N1 Hrvatska
|
27. velj. 2026. 15:03
|
0komentara
Liječnik iz Sirije Jamal Assad, koji živi i radi u Hrvatskoj, nakon 47 godina posjetio je domovinu i o tom potresnom iskustvu razgovarao je s našim Tihomirom Ladišićem u N1 studiju uživo
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas