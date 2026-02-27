TRANSPORT NAFTE
Treba li Hrvatska odgovoriti na ultimatum? Letica: MOL ne može biti partner hrvatskoj Vladi
N1 Hrvatska
|
27. velj. 2026. 13:59
|
0komentara
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je sigurnosni stručnjak Ante Letica gdje je komentirao MOL-ov ultimatum JANAF-u. Na početku razgovora je odgovorio koliko je ozbiljna kriza između Mađarske i Hrvatske.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas