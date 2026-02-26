bivša ministrica obrane
Antunović: Nisam išla u Izrael kao ministrica. Nervirala me agresivnost kojom su nudili naoružanje
N1 Hrvatska
|
26. velj. 2026. 13:19
| Novi dan
|
0komentara
Željka Antunović, bivša ministrica obrane, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je komentirala (ne)suradnju predsjednika i premijera.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 19 min.
Najnovije
Oglas
Oglas