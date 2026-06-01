smanjenje emisije ugljika
Poljska kritizira "suludu" EU politiku: "Nećemo imati industriju, moramo ovo promijeniti"
Brzina kojom Europska unija kroz Sustav trgovanja emisijama (ETS) prisiljava industriju na smanjenje emisija ugljika je „suluda“, izjavio je poljski zamjenik ministra klime i okoliša.
Oglas
Govoreći u ponedjeljak na forumu POLITICO Energy & Climate Forum u Bruxellesu, državni tajnik Krzysztof Bolesta rekao je da EU prebrzo ukida besplatne emisijske dozvole za tešku industriju — u nekim slučajevima smanjujući ih i do 50 posto, piše Politico.
„Ovo je suludo. I nije riječ samo o jednoj industrijskoj grani, nego o njih nekoliko. Za mene je ovo tema koju moramo promijeniti“, rekao je. Dodao je da će sadašnji smjer EU-u možda donijeti „moralnu nadmoć, ali nećemo imati industriju“.
ETS bi trebao biti revidiran u srpnju, a očekuje se da će Europska komisija ublažiti sadašnju putanju kako bi industriji omogućila dulje razdoblje s većim emisijama ugljikova dioksida. Razlog su snažni pritisci industrije i nekih država članica.
„Vodio sam toliko razgovora diljem svijeta s ljudima iz industrije koji mi govore: ‘Što to radite? Ovo je suludo, ovo što radite s referentnim vrijednostima i industrijskom klimatskom politikom’“, rekao je Bolesta, koji je prije ulaska u poljsku politiku radio u energetskom odjelu Europske komisije.
Povjerenik EU-a za klimu Wopke Hoekstra već je poručio da je Komisija otvorena mogućnosti duljeg zadržavanja većeg broja besplatnih emisijskih jedinica. No naznačio je da bi to moglo doći uz određene uvjete za europsku industriju, primjerice obvezu dokazivanja da ulaže u dekarbonizaciju svojih proizvodnih procesa.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas