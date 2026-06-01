lazar darojković
Zaradio kaznenu prijavu za pokušaj mita nogometnog suca koji je inače zaposlen kao - policajac
PNUSKOK je priopćio da je u koordinaciji s USKOK-om dovršio kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje koruptivnog kaznenog djela.
Oglas
Ne navodeći imena, javlja tportal, PNUSKOK je naveo da se osumnjičenog Lazara Darojkovića, člana izvršnog odbora nogometnog drugoligaša NK Dugo Selo, sumnjiči da je 22. svibnja u Sesvetskom Kraljevcu, zatražio od glavnog suca nogometne utakmice koja se trebala odigrati dan kasnije protiv NK Lučko da protivno pravilima nogometne igre i propisima Hrvatskog nogometnog saveza sudi u korist njegovog kluba, a na štetu protivničkog kluba.
'Ujedno se sumnja se da je osumnjičenik od nogometnog suca zatražio i da pojedini igrači njegovog kluba na toj utakmici ne budu sankcionirani javnim opomenama koje bi ih mogle spriječiti u nastupu na završnoj utakmici prvenstva. Zauzvrat mu je osumnjičenik ponudio neutvrđeni novčani iznos, što je nogometni sudac odbio.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega USKOK-u podnesena kaznena prijava', naveo je PNUSKOK.
Darojković, piše tportal, inače građevinski poduzetnik, je previdio ključan detalj da je izabrani nogometni sudac u civilnom životu zaposlen kao policijski službenik.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas