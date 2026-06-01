Ovo su nove cijene goriva od srijede: "Regulirat ćemo ih koliko god bude trebalo"
Vlada je na sjednici donijela odluku o novim cijenama goriva koje će se primjenjivati od ponoći tijekom sljedeća dva tjedna. Ovaj put se nove cijene iznimno primjenjuju od srijede, 3. lipnja, zbog isteka razdoblja od 90 dana od kada je Vlada ponovno ograničila cijene naftnih derivata.
Donesene su dvije uredbe kojima Vlada nastavlja štititi građane od prekomjernog rasta cijena energenata, i to snižavanjem trošarina i ograničavanjem premija energetskih subjekata na 0,1545 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1045 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0436 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8737 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4116 EUR/kg za velike spremnike, javlja HRT.
Ovakav režim stupa na snagu 3. lipnja, a vrijedit će do 15. lipnja.
Prema novoj odluci, cijena benzinskog goriva iznosit će 1,61 euro po litri, što je smanjenje od tri centa. Dizelsko gorivo također će stajati 1,61 euro po litri, odnosno pet centi manje nego dosad.
Cijena plavog dizela bit će 1,09 eura po litri, što predstavlja pojeftinjenje od šest centi. UNP za spremnike stajat će 1,35 eura po kilogramu, uz smanjenje cijene od devet centi, dok će cijena UNP-a za boce iznositi 1,93 eura po kilogramu, također devet centi manje.
Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:
- 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo
- 1,82 EUR/l za dizelsko gorivo
- 1,16 EUR/l za plavi dizel
- 1,50 EUR/kg za UNP za spremnike
- 2,21 EUR/kg za UNP za boce
Plenković: Dajemo doprinos smanjenju troška energenata
- Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu, u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene Eurosupera, Eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce. Današnja intervencija je jako dobra, jer su pale cijene svih pet derivata. I s te strane dajemo doprinos smanjenju troška energenata, pa samim time i smanjenju inflatornih pritisaka. Mi ćemo regulirati cijene koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta, izjavio je premijer Andrej Plenković.
