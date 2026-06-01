Ovo su nove cijene goriva od srijede: "Regulirat ćemo ih koliko god bude trebalo"

- Bili smo među prvima, već treći mjesec u nizu, u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene Eurosupera, Eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce. Današnja intervencija je jako dobra, jer su pale cijene svih pet derivata. I s te strane dajemo doprinos smanjenju troška energenata, pa samim time i smanjenju inflatornih pritisaka. Mi ćemo regulirati cijene koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta, izjavio je premijer Andrej Plenković.