promjene u oporezivanju
Plenković: Idemo cijelo vrijeme u korist malim iznajmljivačima, minimalne promjene ne bi trebale izazvati poteškoće
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je nakon 1. sjednice Otočnog vijeća komentirao promjene u paušalnom oporezivanju i njihov utjecaj na turizam.
Plenković je na pitanje novinara o paušalnom oporezivanju odgovorio protupitanjem: "Zašto paušal kao opći porezni oblik postoji? Pa postoji da se barem nešto plati, dakle da se izbjegne porezna evazija. Ovaj minimalni zahvat, ali ne može biti minimalniji, u prvoj i drugoj kategoriji kratkoročnoga najma, koji se iznosi na donji prag paušala za prvu i drugu kategoriju po krevetu godišnje. Dakle, ja molim sve koji se bave ovom temom da razumiju u čemu se promjena sastoji. Promjena se sastoji u tome da druga kategorija, gdje je donji prag danas 70 eura, netko tko iznajmljuje, ako je u drugoj kategoriji, plaća po krevetu 70 eura, za jedan jedini krevet - može ga iznajmiti 50 dana u godini, 60, 70, može i 365, platit će 70 eura po jednom krevetu."
Nastavio je: "Sada taj donji prag se pomiče na nevjerojatnih 100 eura, pa će taj isti krevet u drugoj kategoriji platiti državi da ga iznajmljuje, ne znamo koliko puta, 100 eura. Prva kategorija, koju određuju jedinice lokalne samouprave, do sada ima donji prag od 100 eura. Taj 100 eura godišnje po krevetu bi sad trebao biti, ne sad, nego do godine tek, dakle praktički u onoj idućoj turističkoj sezoni, 150 eura. To je sve. Nema ničeg drugog. Što se tiče ovog drugog modela, on trenutno nije na stolu jer smo išli cijelo vrijeme, dakle Vlada cijelo vrijeme ide in favorem malim iznajmljivačima. Ide in favorem hrvatskome turizmu."
"A s druge strane, evo mi smo danas ovdje bili, dakle nema nikoga na obali ili na otocima tko ne bi htio imati potpuno funkcionalnu modernu elektroenergetsku infrastrukturu, vodovodnu infrastrukturu, stalne brodske linije, kvalitetnu zdravstvenu uslugu, kvalitetnu socijalnu uslugu, funkcionalno pravosuđe, investicije u aglomeracije, vodno-komunalnu infrastrukturu. Sve su to rashodi koji negdje koštaju, netko mora naći sredstva za to. Tako da mi se čini da je ova cijela rasprava, ja ju razumijem, ali baš da je to tako neko veliko opterećenje za ljude koji se bave turizmom, mislim da ovdje ipak malo više ima PR-a i politike nego stvarne razlike. Dakle, ja ne vidim da bi takva minimalna promjena, minimalni zahvat, trebao dovesti u poteškoću ijednoga maloga iznajmljivača", ističe Plenković.
