POZIV, A NE POSAO

Udomiteljica: "Moja biološka djeca su kroz udomiteljstvo naučila da nemamo svi iste startne brojeve"

Katarina Plantak
01. lip. 2026. 18:15
U Hrvatskoj gotovo 3.000 djece odrasta bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a njih gotovo 2.000 smješteno je u udomiteljskim obiteljima. Ipak, udomitelja nedostaje. "Udomiteljstvo je poziv, ne može biti posao. Koliko ima suza, toliko ima i smijeha. Djeca koja dolaze nose svoje traume, a mi se trudimo barem malo im olakšati odrastanje“, poručuju udomitelji s kojima smo razgovarali. I dok je ideja udomiteljstva privremena skrb, mnoga djeca u Hrvatskoj u udomiteljskim obiteljima ostaju sve do punoljetnosti jer se biološkim roditeljima rijetko oduzima roditeljska skrb pa djeca ne mogu na posvajanje. Na taj problem upozoravaju iz inicijative Moramo vam nešto reći. Više u prilogu Katarine Plantak.

Teme
inicijativa moramo vam nešto reći moramo vam nešto reći udomitelji udomiteljstvo udomljavanje

