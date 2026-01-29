Oglas

ministar obrane za N1

Anušić: Ukrajina igra ulogu Vukovara 1991. u Hrvatskoj

author
N1 Info
|
29. sij. 2026. 13:23

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o vojnom roku, modernizaciji Hrvatske vojske, NATO-u, odnosu s predsjednikom Republike, prijetnjama Donalda Trumpa Grenlandu, ratu u Ukrajini te ostalim temama.

