Udruga "Adela"
Celing Celić upozorava: Trend nasilja nad ženama raste
N1 Hrvatska
|
22. ruj. 2025. 14:25
Novi dan
|
0komentara
Maja Celing Celić iz osječke udruge za ženska ljudska prava i razvoj demokracije "Adela", gostovala je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, i povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama komentirala je uzlazni trend femicida u Hrvatskoj.
