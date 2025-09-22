Oglas

Udruga "Adela"

Celing Celić upozorava: Trend nasilja nad ženama raste

N1 Hrvatska
22. ruj. 2025. 14:25

Maja Celing Celić iz osječke udruge za ženska ljudska prava i razvoj demokracije "Adela", gostovala je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, i povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama komentirala je uzlazni trend femicida u Hrvatskoj.

