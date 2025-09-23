Oglas

tko liječi građane

Liječnici pokrivaju i po 2,3 ordinacije, ordiniraju online: "Ima nas na kapaljku"

N1 Hrvatska
23. ruj. 2025. 11:10

U Novom danu kod Tihomira Ladišića gostovala je dr. med. Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine – KoHOM-a, te je komentirala nedostatak liječnika i medicinskih sestara u obiteljskoj medicini.

