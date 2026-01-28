Oglas

geopolitička analiza

Marinko Ogorec: SAD gura Europu u stranu

author
N1 Info
|
28. sij. 2026. 22:46

"SAD svojom novom strategijom nacionalne sigurnosti gura Europu u stranu i marginalizira je kao dosadašnjeg najvažnijeg strateškog partnera. Vidi se zaokret u američkoj vanjskoj politici. To je poruka europskim zemljama da se moraju same više osloniti na vlastitu obranu i puno više ulagati u nju. SAD više neće biti toliko tu prisutne, a i europski prostor gubi svoj značaj. Fokus globalnih interesa seli se na druga mjesta."

