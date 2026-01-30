Oglas

Pravni aspekt

Maršavelski o ICE-u i deportacijama: Po našim standardima ljudskih prava, to je neprihvatljivo

author
N1 Hrvatska
|
30. sij. 2026. 11:14

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Aleksandar Maršavelski. Razgovarali su o pravnim temeljima i implikacijama postupanja ICE agenata u američkim gradovima, ali i o široj anti-imigracijskoj politici Trumpove administracije.

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ