prijete kazne

Nova pravila za zgrade zatekla suvlasnike: Ima li vaša zgrada OIB i upravitelja?

N1 Info
21. sij. 2026. 11:34

Ima li vaša zgrada OIB? Treba li izdavati račune i fiskalizirati ih? Što donose novi prijedlozi Zakona o fiskalizaciji, ali i Zakona o upravljanju stambenim zgradama. O tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio stručnjak za zgrade i područja stanovanja, suosnivač ZGRADOnačelnik.hr-a Tin Bašić.

Tin Bašić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

