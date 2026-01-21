Nova pravila za zgrade zatekla suvlasnike: Ima li vaša zgrada OIB i upravitelja?

Ima li vaša zgrada OIB? Treba li izdavati račune i fiskalizirati ih? Što donose novi prijedlozi Zakona o fiskalizaciji, ali i Zakona o upravljanju stambenim zgradama. O tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio stručnjak za zgrade i područja stanovanja, suosnivač ZGRADOnačelnik.hr-a Tin Bašić.

