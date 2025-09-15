Oglas

Stručnjak za sigurnost

Pavle Kalinić: "EU je kao Jugoslavija pred raspad"

author
N1 Hrvatska
|
15. ruj. 2025. 10:10

Stručnjak za sigurnost i bivši šef Ureda za upravljanje kriznim situacijama u Zagrebu Pavle Kalinić, gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, gdje je komentirao trenutnu geopolitičku situaciju s posebnim naglaskom na stanje u Europskoj uniji, upad ruskih dronova u poljski zračni prostor, te situaciju u regiji.

Teme
N1TV Novi dan Pavle Kalinić VIDEO video

