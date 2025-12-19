Problemi hrvatskih obrtnika: "Fiskalizacija nam stiže na vrata. Puno toga mijenja, teret je velik"

Našoj Nini Kljenak u Novom danu pridružila se Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore. Razgovarale su, između ostaloga, o fiskalizaciji, 'velikim' i 'malim' obrtnicima i novom Zakonu o stranoj radnoj snazi.

Podijeli

Oglas