Đurđica Mostarčić
Problemi hrvatskih obrtnika: "Fiskalizacija nam stiže na vrata. Puno toga mijenja, teret je velik"
N1 Hrvatska
|
19. pro. 2025. 12:20
| Novi dan
|
0komentara
Našoj Nini Kljenak u Novom danu pridružila se Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore. Razgovarale su, između ostaloga, o fiskalizaciji, 'velikim' i 'malim' obrtnicima i novom Zakonu o stranoj radnoj snazi.
