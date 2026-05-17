U Drnišu ubijen mladić, policija traga za počiniteljem

U Drnišu je u subotu navečer ubijen 19-godišnji mladić kojeg je oko 23.05 sati na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja ustrijelio 50-godišnjak. Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo, a za počiniteljem se traga, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja.

Na teren je odmah došao veliki broj policijskih službenika te se provode mjere traganja za počiniteljem.

Počinitelj je od ranije poznat policiji te je 2023. godine prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.