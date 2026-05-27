logično objašnjenje
Zašto se u automobilu uglavnom prikazuje vanjska temperatura koja je veća od stvarne?
Zbog položaja u vozilima termistori prvenstveno mjere temperaturu topline koja zrači s tla.
Oglas
Premda svako vozilo ima mjerač na instrumentnoj ploči za prikaz vanjske temperature, moderni automobili uopće nemaju termometre. Umjesto toga, opremljeni su takozvanim termistorima, odnosno posebnom vrstom otpornika (otpor mu se smanjuje kako temperatura raste), piše Revija HAK.
Razlika je u tome što jedan koristi živu za mjerenje vanjske temperature, dok drugi mjeri temperaturu na temelju promjena električnih struja. Obično se temperatura mjeri živinim termometrom. Tekuća živa u termometru širi se i diže do određene vrijednosti kada se zagrije, a skuplja se i pada na nižu vrijednost kada zahladi. Termistor, s druge strane, mjeri promjenu električne struje koja nastaje zbog dodane ili oduzete topline.
Problem nije u samom termistoru automobila. Termistori su općenito točni, a da ne spominjemo činjenicu da su mali i jeftini za proizvodnju. Problem s termistorima u automobilima je taj što se obično postavljaju na prednji dio automobila iza prednje rešetke. Meteorološka stranica The Weather Channel navodi da zbog ovog položaja termistori prvenstveno mjere temperaturu topline koja zrači s tla.
Površine cesta jednostavno apsorbiraju puno topline i sunčevog zračenja. Uvijek je toplije pri tlu. Posljedično, temperatura koju automobil prikazuje tijekom sunčanih dana također je viša od stvarne vanjske temperature. To znači da temperaturna razlika između onoga što vaš automobil pokazuje i stvarne vanjske temperature može biti do 5 stupnjeva.
Kada sunce ne sja, temperatura koju vaš automobil prikazuje često je nešto točnija. Razlika se pojavljuje i tijekom hladnijih dana. Cesta je često hladnija od zraka i vanjska temperatura je ipak viša za stupanj, dva od one prikazane na instrumentnoj ploči. S druge strane, to nije loše jer ćete od putnog računala ranije dobiti upozorenje na poledicu na cesti. Obično se signal uključuje na 3 °C.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas