afera Hipodrom
Anušić: Možemo je u šest godina proizveo tri velike afere
Ministar obrane Ivan Anušić komentirao je aferu Hipodrom i nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om, napomenuvši kako Možemo u šest godina na vlasti u glavnom gradu ima "tri ogromne afere"
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić gostovao je na Hrvatskom radiju, gdje je komentirao aferu "Hipodrom", stanje u Gradu Zagrebu te rad Vlade.
Govoreći o aferi "Hipodrom" i nagodbi bivšeg ravnatelja Gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om, Anušić je ustvrdio da je riječ o “klasičnom primjeru afere, zloupotrebe položaja i političke neodgovornosti”.
Komentirajući stranku Tomislava Tomaševića i platformu Možemo!, rekao je da u šest godina upravljanja Gradom Zagrebom imaju “tri goleme velike afere”.
Kao primjere naveo je slučaj povezan s Ivanom Kekin i zemljištem u Istri, aferu Hipodrom te, kako je rekao, “još jednu aferu, 40 milijuna eura tešku”, povezanu s Vodovodom.
"To znači da Možemo u šest godina stvori tri ogromne afere i očito je da Možemo nije ono što je temelj njihove politike - politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ni ja što već - nego baš suprotno", rekao je Anušić.
Na tvrdnje iz Možemo da je HDZ zadnji koji može držati moralno-politička predavanja o korupciji, Anušić je uzvratio: "Očito to ne može ni Možemo".
Komentirajući slučaj Vodovod i ostavku Marka Blaževića nakon početka izvida zbog javnih nabava, ustvrdio je da se radi o ugovoru koji je potpisao gradonačelnik Tomašević.
"To je ugovor koji je na kraju potpisao gradonačelnik Tomašević, vrijedna nabava od 40 milijuna eura, namještena konkretnoj tvrtki. Tu se nema što više reći", kazao je.
"Vlada savršeno vodi državu"
Na pitanje o radu Vlade i izazovima poput inflacije, cijena energenata, pravosuđa i korupcije, Anušić je rekao da vođenje Vlade nije jednostavno te da uvijek postoje izazovi i problemi koje treba rješavati.
"Vlada Republike Hrvatske, kada gledamo u presjeku generalno svih onih aktivnosti i obaveza, zadaća koje jedna Vlada ima, funkcionira odlično", rekao je.
Dodao je kako smatra da Vlada “savršeno” vodi državu kroz “nimalo lagana vremena”, istaknuvši geopolitičke i sigurnosne izazove te posljedice krize na Bliskom istoku, uzrokovane američko-izraelskim napadom na Iran.
