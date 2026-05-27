Mladen Tureček otkrio što se dogodilo na Visu i zašto helikopter nije mogao poletjeti na intervenciju
Predsjednik udruge HELP Mladen Tureček gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o slučaju na Visu kada je vatrogasac satima čekao Hitnu pomoć.
Podsjetimo, život 67-godišnjeg šefa tamošnjeg DVD-a bio je ugrožen, a zbog administrativnih i tehničkih propusta na prijevoz do bolnice čekao je satima.
"Pokvario se motor helikoptera"
Imamo li jasan odgovor što se dogodilo na Visu i zašto Hitna helikopterska služba nije mogla poletjeti na intervenciju?
"Problem je bio što je jedan od motora helikoptera, jedinog kojeg imamo na Braču, se pokvario i prema zadnjim informacijama i jučer je bio na popravku. Helikopter nije automobil ne može stati sa strane na cesti ako je došlo do kvara, radi se o sigurnosti pacijenta, liječnika, medicinskog osoblja", rekao je Mladen Tureček.
Što je sa zamjenskim helikopterom?
Kako je moguće da jedini helikopter bude u kvaru u trenutku kada je potrebna intervencija?
"To treba pitati Ministarstvo zdravstva odnosno Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Koliko je nama poznato, normalno je u svim državama da ako dođe do kvara onaj koji vozi, koncesionar dužan je dati zamjenski helikopter. Imamo li to u ugovoru predviđeno? Ne znam jer nam to nije dano na uvid. U normalnim zemljama to je tako, a zašto se to kod nas nije dogodilo, ne znam. Ako je još jučer bio u kvaru, to su dva, tri dana da ne radi. Druga je stvar da nemamo koordinaciju s drugim službama, kao što su policija, MORH i da se kaže imamo helikopter koji je u kvaru, budite u pripravi da ako dođe do potrebe za prijevozom ugrožene osobe da se može normalno obaviti."
Nedostatak helikoptera
Naveo je probleme s kojima se suočava Hitna helikopterska služba: "Prvi problem je broj helikoptera, imamo 80 posto sekundarnih letova - 80 posto je letova napravljeno na otocima i priobalju, svega 20 posto na kontinentu. Više od polovice letova je napravljeno na otocima, odnosno za ljude koji su imali potrebu biti prebačeni u kliničke bolničke centre. Osim nedostatka helikoptera imamo i rupe, ali i to da nismo pripremili zdravstveni sustav. Ministarstvo je odredilo kliničke bolničke centre, četiri njih - Osijek, Zagreb, Rijeku i Split, za prihvat helikoptera s pacijentima. Niti jedan od tih bolničkih centara nema direktan prihvat pacijenata. To su najbitnije stvari i to moramo pod hitno popraviti. Nešto smo napravili, Slavonski Brod je dobio helipad, ali nije zadužen za prihvat pacijenata. Tako je i za Karlovac. Pripremljeni su da mogu prihvatiti helikopter. Postavlja se pitanje jesu li te bolnice osposobljenje za takve pacijente. Imamo i bolnicu u Puli, tamo je napravljen plan, ali nije napravljen do danas. Nismo posložili sustav koji bi trebao biti optimalan za životno ugroženu osobu, bio to stranac ili netko naš."
"Neorganizirani sustav"
Tureček navodi da Hrvatska ima četiri hitna medicinska helikoptera, a da je peti policijski u Dubrovniku: "Normalno bi bilo da ako dođe do kvara da koncesionar da novi zamjenski helikopter, a prvi popravlja. Zašto se to ne događa treba pitati Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za hitnu medicinu."
Dodaje da se radi o neorganiziranom sustavu: "Može se dogoditi i da budu dva života ugrožena."
Ističe da nije bilo koordinacije, ali da je MORH u dežurstvu dok se helikopter se osposobi.
