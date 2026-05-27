Predsjednik udruge HELP Mladen Tureček gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o slučaju na Visu kada je vatrogasac satima čekao Hitnu pomoć.

Naveo je probleme s kojima se suočava Hitna helikopterska služba: "Prvi problem je broj helikoptera, imamo 80 posto sekundarnih letova - 80 posto je letova napravljeno na otocima i priobalju, svega 20 posto na kontinentu. Više od polovice letova je napravljeno na otocima, odnosno za ljude koji su imali potrebu biti prebačeni u kliničke bolničke centre. Osim nedostatka helikoptera imamo i rupe, ali i to da nismo pripremili zdravstveni sustav. Ministarstvo je odredilo kliničke bolničke centre, četiri njih - Osijek, Zagreb, Rijeku i Split, za prihvat helikoptera s pacijentima. Niti jedan od tih bolničkih centara nema direktan prihvat pacijenata. To su najbitnije stvari i to moramo pod hitno popraviti. Nešto smo napravili, Slavonski Brod je dobio helipad, ali nije zadužen za prihvat pacijenata. Tako je i za Karlovac. Pripremljeni su da mogu prihvatiti helikopter. Postavlja se pitanje jesu li te bolnice osposobljenje za takve pacijente. Imamo i bolnicu u Puli, tamo je napravljen plan, ali nije napravljen do danas. Nismo posložili sustav koji bi trebao biti optimalan za životno ugroženu osobu, bio to stranac ili netko naš."