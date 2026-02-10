Oglas

Turritopsis dohrnii

Ova životinja nikad ne umire i jasno je zašto je tako zanimljiva znanstvenicima

N1 Info
10. velj. 2026. 09:11
meduza
Unsplash/Ilustracija

Ljudi su oduvijek bili fascinirani idejom varanja smrti, i dok smo pretraživali nebesa, znanost i svaki kutak Zemlje, tajna besmrtnosti možda je cijelo vrijeme plutala u oceanu. U obliku meduze.

Turritopsis dohrnii

Turritopsis dohrnii je mala, gotovo nevidljiva meduza, ali s ludom sposobnošću zbog koje se naziva "besmrtnom meduzom".

To je jedinstvena životinjska vrsta sposobna prevariti smrt preokretanjem svog životnog ciklusa od zrele, plivajuće meduze natrag u stadij juvenilnog, kolonijalnog polipa.

Procesom koji se naziva transdiferencijacija, meduza može promijeniti svoje specijalizirane stanice, "reprogramirati" ih da postanu druge vrste stanica s drugim funkcijama, što joj omogućuje pomlađivanje umjesto umiranja, prema studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Ne umre, već potone na dno oceana i transformira se!

Naime, kada je ugrožena, izgladnjela, ozlijeđena, stara - umjesto da ugine, ova meduza čini nešto nevjerojatno: Potone na dno oceana, transformira se u kuglu nalik cisti i reorganizira svoje stanice natrag u koloniju polipa. Zatim ponovno izraste u odraslu meduzu.

U prijevodu: kao da se osoba u dobi od 80 godina resetira u bebu i ponovno odraste.

Jasno je kako je ova jedinstvena sposobnost učinila Turritopsis dohrnii predmetom intenzivnih znanstvenih istraživanja starenja i regeneracije stanica, piše N1 BiH.

Veličine tek 4,5 milimetara

Znanstvenici je proučavaju jer pokazuje ne samo kako se stanice mogu regenerirati, već i pomaže istraživanju starenja, matičnih stanica i raka te postavlja pitanje bi li se djelomično "resetiranje" stanica jednog dana moglo primijeniti na ljude...

Izvorno iz Mediterana, ovaj sićušni organizam (otprilike 4,5 mm) proširio se na tropske i umjerene vode diljem svijeta putem balastne vode brodova.

Naravno, iako teoretski može neograničeno ponavljati ciklus "pomlađivanja" kako bi izbjegao smrt od starosti, još uvijek ga mogu ubiti grabežljivci ili bolest, napominje Britanski prirodoslovni muzej.

Teme
besmrtne meduze meduza transdiferencijacija

