Ova životinja nikad ne umire i jasno je zašto je tako zanimljiva znanstvenicima

Ljudi su oduvijek bili fascinirani idejom varanja smrti, i dok smo pretraživali nebesa, znanost i svaki kutak Zemlje, tajna besmrtnosti možda je cijelo vrijeme plutala u oceanu. U obliku meduze.
Oglas
Turritopsis dohrnii
Turritopsis dohrnii je mala, gotovo nevidljiva meduza, ali s ludom sposobnošću zbog koje se naziva "besmrtnom meduzom".
To je jedinstvena životinjska vrsta sposobna prevariti smrt preokretanjem svog životnog ciklusa od zrele, plivajuće meduze natrag u stadij juvenilnog, kolonijalnog polipa.
Procesom koji se naziva transdiferencijacija, meduza može promijeniti svoje specijalizirane stanice, "reprogramirati" ih da postanu druge vrste stanica s drugim funkcijama, što joj omogućuje pomlađivanje umjesto umiranja, prema studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).
A species of jellyfish known as Turritopsis dohrnii is biologically immortal because it can revert its cells to their earliest physical state and begin its life cycle over again when faced with injury or starvation. pic.twitter.com/MOEQsUy9BO— Godly Machines 🏗️ (@godmachinery) January 30, 2026
Ne umre, već potone na dno oceana i transformira se!
Naime, kada je ugrožena, izgladnjela, ozlijeđena, stara - umjesto da ugine, ova meduza čini nešto nevjerojatno: Potone na dno oceana, transformira se u kuglu nalik cisti i reorganizira svoje stanice natrag u koloniju polipa. Zatim ponovno izraste u odraslu meduzu.
U prijevodu: kao da se osoba u dobi od 80 godina resetira u bebu i ponovno odraste.
Jasno je kako je ova jedinstvena sposobnost učinila Turritopsis dohrnii predmetom intenzivnih znanstvenih istraživanja starenja i regeneracije stanica, piše N1 BiH.
Veličine tek 4,5 milimetara
Znanstvenici je proučavaju jer pokazuje ne samo kako se stanice mogu regenerirati, već i pomaže istraživanju starenja, matičnih stanica i raka te postavlja pitanje bi li se djelomično "resetiranje" stanica jednog dana moglo primijeniti na ljude...
Izvorno iz Mediterana, ovaj sićušni organizam (otprilike 4,5 mm) proširio se na tropske i umjerene vode diljem svijeta putem balastne vode brodova.
Naravno, iako teoretski može neograničeno ponavljati ciklus "pomlađivanja" kako bi izbjegao smrt od starosti, još uvijek ga mogu ubiti grabežljivci ili bolest, napominje Britanski prirodoslovni muzej.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas