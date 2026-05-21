Morski znanstvenici identificirali su novu vrstu vrlo otrovne kockaste meduze koja živi u blizini singapurskog otoka nekada poznatog kao Pulau Blakang Mati, što na malajskom znači „otok iza smrti”.
Istraživači su vrstu nazvali Chironex blakangmati prema nekadašnjem nazivu otoka, umjesto prema njegovu današnjem imenu Sentosa, koje znači mir i spokoj. Vrsta je identificirana na temelju primjeraka prikupljenih u vodama oko otoka tijekom 2020. i 2021. godine. Otkriće je objavljeno 15. svibnja u časopisu Raffles Bulletin of Zoology, prenosi Greek Reporter.
Jedna od najopasnijih skupina meduza u oceanu
Znanstvenici navode da C. blakangmati pripada rodu Chironex, skupini poznatoj po nekim od najopasnijih meduza na svijetu. Njihovi krakovi sadrže mikroskopske žarne stanice poznate kao nematociste, koje ubrizgavaju snažan otrov.
Teški ubodi mogu izazvati ekstremnu bol, srčane probleme i, u pojedinim slučajevima, smrt. Kockaste meduze povezuju se sa smrtnim slučajevima diljem indo-pacifičke regije, uključujući Australiju i jugoistočnu Aziju.
Za razliku od mnogih meduza koje plutaju nošene morskim strujama, vrste roda Chironex mogu aktivno plivati i loviti plijen. Istraživači navode da koriste snažne mišiće i složene oči koje im pomažu detektirati kretanje i snalaziti se u vodi.
Genetske i fizičke razlike potvrdile novu vrstu
Istraživači su isprva vjerovali da primjerci iz Singapura pripadaju drugoj opasnoj vrsti, Chironex yamaguchii. Međutim, detaljna genetska testiranja i anatomske usporedbe pokazale su da je riječ o zasebnoj vrsti.
Koautorica studije Cheryl Ames rekla je da su primjerci iz Singapura vrlo nalikovali na C. yamaguchii, vrstu koju je ranije identificirala tijekom istraživanja u Okinawi u Japanu.
Kako bi potvrdila razlike, Ames je ponovno analizirala sačuvane primjerke vrste C. yamaguchii iz ranijih istraživanja.
Istraživači su otkrili i važnu anatomsku razliku. Novootkrivena vrsta nema razgranate kanalske strukture u donjem dijelu svog zvonastog tijela. Te strukture postoje kod drugih poznatih vrsta roda Chironex i služe kao potpora mišićima koji omogućuju plivanje.
Znanstvenici navode da su anatomske razlike, zajedno s genetskim dokazima, potvrdile da je C. blakangmati posebna vrsta.
„Tajlandska morska osa” također otkrivena u vodama Singapura
Studija je prvi put dokumentirala i prisutnost vrste Chironex indrasaksajiae, poznate kao tajlandska morska osa, u vodama Singapura.
Ta vrsta uglavnom se nalazi na Tajlandu i također se smatra vrlo otrovnom. Istraživači navode da njezina pojava u Singapuru pokazuje kako znanstvenici još uvijek relativno malo znaju o rasprostranjenosti kubomeduza diljem jugoistočne Azije.
Koautor studije Danwei Huang rekao je da rezultati pružaju novi uvid u raznolikost meduza roda Chironex u regiji.
Istraživači ističu da bi bolje razumijevanje područja u kojima žive opasne kubomeduze moglo pomoći vlastima u smanjenju broja teških ozljeda i smrtnih slučajeva izazvanih ubodima u priobalnim područjima.
