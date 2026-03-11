Bačić: Sredstva za obeštećenje MOL-u bit će osigurana u proračunu

Hrvatska se, naime, u svojoj žalbi na odluku pozivala na to kako je Europski sud pravde, najviše pravosudno tijelo EU, proglasio arbitražnu klauzulu Ugovora o energetskoj zajednici nevažećom za sporove unutar EU. To je značilo da sud Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova nije nadležan za donošenje odluke. No sudac Ali rekao je da je već u ranijoj odluci odbacio taj argument. Štoviše, pitanje je "u potpunosti i pravedno raspravljeno" pred sudom, koji ga je odbacio, napisao je u odluci koja je objavljena na stranicama Okružnog suda 6. ožujka.