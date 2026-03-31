Predsjednik zagrebačkog HDZ-a: Iza izvješća o narušenoj vladavini prava u RH stoji Možemo!

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević ocijenio je u utorak da stranka Možemo! stoji iza izvješća o narušenoj vladavini prava u Hrvatskoj, koje je objavila Unija za građanske slobode za Europu (Liberties), te istaknuo da je riječ o politički motiviranom dokumentu.
Matijević u priopćenju navodi kako je izvješće za Liberties pripremio Centar za mirovne studije (CMS), ustvrdivši da su s tom organizacijom povezani istaknuti članovi platforme Možemo!, među kojima su eurozastupnik Gordan Bosanac i saborska zastupnica Sandra Benčić, dok je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako tvrdi, bio blizak suradnik Centra.
U svom izvješću za 2026. godinu europska organizacija za ljudska prava Liberties, među ostalim, navodi da je u Hrvatskoj prisutna raširena korupcija, slaba neovisnost pravosuđa i netransparentna javna nabava te je Hrvatska svrstana u najgoru skupinu zajedno s Bugarskom, Mađarskom, Italijom i Slovačkom.
Matijević je izvješće ocijenio "denuncijantskim pamfletom o vladavini prava u Hrvatskoj koji je nastao u inkubatoru stranke Možemo!".
Ustvrdio je da postoji financijska povezanost između Grada Zagreba i CMS-a, navodeći da su se izdvajanja za CMS iz gradskog proračuna povećala sedam puta nakon što je Možemo! preuzeo vlast 2021. godine.
Platforma Možemo!, po njegovoj ocjeni, koristi mrežu nevladinih organizacija za političko djelovanje i ostvarivanje svojih ciljeva, uključujući i kritike na račun Hrvatske.
Dodao je i da u izradi izvješća nisu sudjelovale druge institucije iz Hrvatske, iako takvi dokumenti u pravilu uključuju konzultacije s različitim institucijama i tijelima u zemlji na koju se odnose, odnosno da je u izradi tog dokumenta sudjelovao samo Centar za mirovne studije.
Matijević je naveo i kako su pojedini mediji preuzeli navode izvješća Libertiesa i predstavili ih kao objektivne i relevantne, iako ih on smatra politički motiviranima.
"Nakon što Centar za mirovne studije u izvješću za Liberties denuncira Hrvatsku i njezinu legitimno izabranu vlast, palicu preuzimaju ljevičarski mediji koji taj možemovski pamflet za ocrnjivanje Hrvatske pokušavaju hrvatskoj javnosti plasirati kao objektivno i relevantno izvješće", istaknuo je predsjednik zagrebačkog HDZ-a.
Isto izvješće u ponedjeljak je komentirao i HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar, ocijenivši ga nerelevantnim i pokušajem revizije službenog izvješća Europske komisije, u kojemu je "prepoznat napredak Hrvatske na području pravosuđa".
