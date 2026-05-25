Kostanjević priznao izvlačenje novca iz afere Hipodrom: Poznato na koliko ide iza rešetaka

Bivši direktor zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om u aferi Hipodrom i priznao krivnju za izvlačenje novca preko lažnih faktura za zaštitarske usluge. Prema neslužbenim informacijama, pristao je na zatvorsku kaznu, povrat dijela novca i dodatnu novčanu kaznu.
Bivši direktor zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević je pristao ići dvije i pol godine u zatvor, vratiti 450.000 eura koje je dobio za izvlačenje novca s Hipodroma i platiti dodatnih 40.000 eura kazne za djela koja je počinio, piše Ivan Pandžić za 24 sata.
Nagodba bi uskoro trebala postati pravomoćna presuda.
USKOK: Izvučeno čak 1,8 milijuna eura
USKOK tereti Kostanjevića i čelne ljude zaštitarske tvrtke Eurolex zaštita da su preko lažnih faktura izvukli oko 1,8 milijuna eura za nepostojeće zaštitarske usluge na zagrebačkom Hipodromu. Po toj je aferi cijeli slučaj i dobio naziv.
Prije Kostanjevića krivnju su priznali i čelnici Eurolexa Domagoj i Slavko Galić. Pristali su na zatvorske kazne i vratili oko 1,3 milijuna eura koristi ostvarene preko tvrtke.
Grad Zagreb sada traži povrat novca
Grad Zagreb i ustanova Upravljanje sportskim objektima podnijeli su zahtjev za povrat ukupno 1,35 milijuna eura od Eurolexa te dodatnih 450 tisuća eura od Kostanjevića.
Iz Grada tvrde da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi vratili novac građana.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević tijekom istrage više je puta govorio da vjeruje Kostanjeviću dok mu se ne dokaže krivnja. Priznanje krivnje sada je izazvalo nove političke napade oporbe.
HDZ: ‘Razotkriven je i Tomašević’
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević poručio je da je Kostanjevićevim priznanjem ‘razotkriven’ i gradonačelnik Tomašević. 'Tomašević je politički štitio Kostanjevića i tvrdio da je riječ o konstrukciji', rekao je Matijević.
Postavio je i pitanje je li dio novca završio kod drugih osoba.
USKOK je tijekom istrage provjeravao je li dio novca završio i kod drugih osoba iz gradske uprave, no prema dostupnim informacijama to nije dokazano.
