DORH podignuo optužnicu protiv Joška Jeličića: Optužen je za lažno svjedočenje

"Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u travnju 2016. u Zagrebu, prilikom iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, iako upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca", izvijestilo je državno odvjetništvo.