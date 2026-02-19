DORH podignuo optužnicu protiv Joška Jeličića: Optužen je za lažno svjedočenje

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg nogometaša i televizijskog analitičara Joška Jeličića (53) zbog davanja lažnog iskaza tijekom suđenja u postupku protiv Zdravka Mamića i ostalih za izvlačenje novca iz NK Dinama.
Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet već samo godište okrivljenika (1971.), objavilo da se 53-godišnjaka tereti za kazneno djelo davanja lažnog iskaza.
"Podignutom optužnicom okrivljenika se tereti da je u travnju 2016. u Zagrebu, prilikom iskazivanja u svojstvu svjedoka u prethodnom kaznenom postupku, iako upozoren da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo, svjesno neistinito iskazao da je svoje potraživanje koje je imao prema jednom nogometnom klubu ustupio dvjema osobama koje su mu za to predale dogovoreni iznos novca", izvijestilo je državno odvjetništvo.
Tužio Dinamo za 844 tisuće eura
Jeličić je u Dinamu igrao u dva navrata, od 1993. do 1995. te nakon povratka iz inozemstva od 1997. do 2002. godine, a danas je javnosti poznat kao stručni komentator na televiziji MAXSport.
Jeličić je tužio Dinamo zbog neispunjenih ugovornih obveza koje su dosezale iznos od 844 tisuće eura.
Svjedočeći na suđenju braći Mamić i ostalima, u tzv. aferi Dinamo 2 na osječkom Županijskom sudu Jeličić je u listopadu 2024. kazao da tijekom istrage na ispitivanju u Uskoku nije govorio istinu o uvjetima svoje financijske nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se moguće kaznene odgovornosti.
Za davanje lažnog iskaza zakon predviđa zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.
