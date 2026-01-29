Država dijeli milijune za ugradnju liftova i obnovu fasada: Ovo su uvjeti i sustav bodovanja

Liste prvenstva izrađuju se na temelju bodovanja. Za svaku osobu s invaliditetom koja živi u zgradi, a čije tjelesno oštećenje iznosi 80 do 100 posto na donjim ekstremitetima, dobiva se 30 bodova, a oni se smanjuju ovisno o stupnju oštećenja. Više bodova dobiva se i ako riječ o zgradi koja je na području slabijeg indeksa razvijenosti, kao i zgrade koje imaju više katova. Tako one sa 7 i više katova mogu dobiti maksimalnih 100 bodova, a one s primjerice dva kata 10 bodova. Dodatnih 30 bodova dobit će zgrade koje predstavljaju pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline. Dodatnih 15 bodova dobivaju i zgrade u kojima žive trudnice, djeca mlađa od 7 godina ili osobe starije od 65 godina koje najmanje godinu dana na toj adresi imaju prijavljeno prebivalište.